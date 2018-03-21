"Сошел с ума и мочит всех": соратник Березовского резко высказался о Путине

Ближайший соратник покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Александр Гольдфарб рассказал о психических проблемах президента РФ Владимира Путина.

По словам Гольдфарба, смерть бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова - может быть на совести Путина. "Уже официально заявлено, что он был задушен, это убийство. Кто убийца, вопрос открытый. Напрашивается подозрение, что за его убийством стоит Москва. Теорий несколько. Одна из них: Путин сошел с ума и мочит, всех, кто подвернется, и объяснить это рационально невозможно", - рассказал он в интервью "МБХ-Медиа".

Есть и вторая теория - что-то "вроде пиар-кампании, чтобы убедить самого себя и показать народу и миру, что он, Путин самый крутой и ничего не боится и может достать любого человека, который убежит из России, в любом месте земного шара".

"Третья версия заключается в том, что все эти события рассчитаны на международный и на внутренний эффект. Внутри России это поднимает Путина в глазах народа и в его собственных глазах. А в мире — мы же видим примеры: северокорейский лидер всех эпатирует, ракеты запускает, а Путин травит всех", - добавил соратник Березовского.

И последняя версия, по его мнению, заключается в том, что Путин очень боится всех беглецов. "Путину есть что скрывать, и по вмешательству в американские выборы, допустим, и про свое личное богатство, ведь кто-то знает, где его деньги лежат и имеет доказательства", - обосновал свое мнение Гольдфарб.

Как сообщал "Обозреватель", о смерти Глушкова стало известно 13 марта. Первым об этом рассказал владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позже, друзья российского бизнесмена заявили, что считают его смерть подозрительной.

Тело олигарха нашла дочь в квартире в Нью-Мальдене. На шее были обнаружены следы от удушения. В полиции рассказали, что Глушкова душили собачьим поводком.