Соседа Украины накрыли массовые протесты: впечатляющие фото

В столице Румынии Бухаресте десятки тысяч людей вышли на протесты против смягчения антикоррупционного законодательства.

Об этом информирует Romania TV.

Сообщается, что в акции протеста принимают участие порядка 30 тысяч человек.

Митингующие прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.

Несколько раз полиция пыталась препятствовать движению колонны, из-за чего возникали стычки.

Отмечается, что подобные акции проходят и в других городах страны. Люди требуют от властей отказаться от планов смягчения антикоррупционного законодательства.

Как писал "Обозреватель", накануне в России жестко наказали детей за то, что они вышли на протест и призывали не ходить на президентские выборы.