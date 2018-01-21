Соседа Украины накрыли массовые протесты: впечатляющие фото

В столице Румынии Бухаресте десятки тысяч людей вышли на протесты против смягчения антикоррупционного законодательства.
Об этом информирует Romania TV.
Сообщается, что в акции протеста принимают участие порядка 30 тысяч человек.
Митингующие прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.
Несколько раз полиция пыталась препятствовать движению колонны, из-за чего возникали стычки.
Отмечается, что подобные акции проходят и в других городах страны. Люди требуют от властей отказаться от планов смягчения антикоррупционного законодательства.
Как писал "Обозреватель", накануне в России жестко наказали детей за то, что они вышли на протест и призывали не ходить на президентские выборы.