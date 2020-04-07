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7 апреля • обновлено в 19:28
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Сорванные крыши и поваленные деревья: Казахстан в апреле накрыла мощная снежная буря. Фото и видео

2.1т
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Север Казахстана во вторник, 7 апреля, неожиданно накрыла мощная буря. Из-за непогоды жители нескольких городов остались без воды, электричества и тепла, а дома – без крыш.

В частности, штормовой ветер до 30 метров в секунду, дождь и снег обрушились на большую часть Костанайской и Акмолинской областей, сообщает Tengrinews.kz (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В Кокшетау из-за сильного ветра произошел частичный срыв кровли пятиэтажного жилого дома. Площадь срыва составила 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Силами местных исполнительных органов и ДЧС области проводятся работы по разбору конструкций", – говорится в сообщении.

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Также отмечается, что в некоторых районах города произошло повреждение кровель четырех жилых домов, двух административных зданий, 10 остановочных павильонов, четырех рекламных конструкций.

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

По словам синоптиков, изменение погоды связано со столкновением холодных и теплых воздушных масс. На 8 апреля в Акмолинской области Казахстана объявили штормовое предупреждение. Кроме этого, буря повалила и несколько деревьев.

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

t.me/rt_russian

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

t.me/rt_russian

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

t.me/rt_russian

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Казахстан накрыла мощная буря

Казахстан накрыла мощная буря

tengrinews.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев утром в воскресенье, 22 марта, неожиданно для конца этого месяца замело снегом. Жители столицы начали публиковать в сети впечатляющие кадры аномальной погоды.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Казахстан
Теги
видео фотографии погода снегопад
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Как строитель должен сказать ,что кровлю сорвало правильно,ибо она сделана халтурщиками ,без знания основ строительных правил.Всё надо было анкерить спец полосой к массивам кирпичной кладки и петлям плит перекрытий.Деньги украли.
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