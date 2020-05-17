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17 мая • обновлено в 20:44
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Соловьеву на заметку? Во Франции поймали причастного к геноциду пропагандиста

3.7т
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Во Франции 16 мая был задержан Фелисьен Кабуга – один из главных обвиняемых в причастности к геноциду народа тутси в Руанде в 1994 году.

Как сообщили в ООН, 84-летнего мужчину поймали в окрестностях Парижа, где он проживал с поддельными документами, в результате тщательно подготовленной спецоперации. Он был в розыске более 20 лет.

Кабуга был руководителем "Свободного радио и телевидения тысячи холмов", которое распространяло призывы к убийствам тутси. Также он возглавлял Фонд национальной обороны, собиравший средства на покупку оружия для боевых отрядов.

Фелисьен Кабуга

Фелисьен Кабуга

nibyiza.com

Летом 2994 года Кабуга пытался спрятаться в Швейцарии, но его выслали в Демократическую Республику Конго. Спустя три года его заметили в столице Кении Найроби, но так и не смогли задержать.

Теперь Кабуга будет экстрадирован в Гаагу. Хоть работа Международного трибунала по Руанде завершилась в 2015 году, дело пропагандиста будет рассматривать Международный остаточный механизм уголовных трибуналов.

Напомним, жертвами геноцида народа тутси в Руанде стали около миллиона человек, это примерно 1/5 часть всего населения страны.

Также в сети активно сравнивают внешность Кабугу с российским пропагандистом, который ненавидит украинцев, Владимиром Соловьевым. Пользователи отмечают, что это должно послужить сигналом и предупреждением для рупора Кремля.

Кабуга и Соловьев

Кабуга и Соловьев

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, накануне МИД Украины призвал международное сообщество остановить репрессии России на оккупированных украинских территориях. Дипломаты также напомнили о миллионах людей, ставших жертвами диктаторов СССР.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Франция Париж
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