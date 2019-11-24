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24 ноября • обновлено в 08:48
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Сначала мир в Украине: в Госдепе выдвинули Путину жесткое условие о дружбе

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Улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы.

Об этом 23 ноября сказал заместитель государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нагойе (Япония) на полях совещаний глав МИД стран G20, сообщает пресс-секретарь Морган Ортагус на официальном сайте Госдепа.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", – заявил Ортагус.

Джон Салливан выдвинул условия России

Джон Салливан выдвинул условия России

Кадр из видео / state.gov

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Уточняется, что Салливан и Лавров также обсудили широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая проблемы международной безопасности в Северной Кореи и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность.

Салливан напомнил о минских соглашениях Москве

Салливан напомнил о минских соглашениях Москве

Что примечательно, Комитет сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России 21 ноября. Ее должен утвердить полный состав сената, после чего Салливана назначит президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский сенатор Тед Круз призвал Сенат ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток-2".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Минские договоренности Холодная война между Западом и Россией Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Япония
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Хо Хол
Хо Хол
Эти заявления рассчитаны только на xoxлов и лишены всякого смысла. От РФ требуют соблюдение условий минских соглашений, но РФ не является стороной и никаких условий к ней в минских соглашениях не прописано. При этом oкpaина сама вечно ноет, что минские соглашения ей не выгодны, выполнять их не хочется и вообще лучше бы их отменить. Я просто напомню, что минские соглашения подписывались в тот период, когда укроармия варилась в очередном котле и по факту их подписание - капитуляция oкpaины, так как по сути выполнялись требования востока о федерализации, автономии и амнистии. То, что oкpaина капитулировала и на протяжении уже 4х лет тянет резину с постоянными перемогами и разгромами, которые по факту являются пустой болтовней - вызывает кучу вопросов об договороспособности этой страны.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Саливан тоже Минских не читал.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Xозяин Xoxлов, конечно нет, он минской мовы не знает)))
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