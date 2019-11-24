Сначала мир в Украине: в Госдепе выдвинули Путину жесткое условие о дружбе

Улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы.

Об этом 23 ноября сказал заместитель государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нагойе (Япония) на полях совещаний глав МИД стран G20, сообщает пресс-секретарь Морган Ортагус на официальном сайте Госдепа.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", – заявил Ортагус.

Джон Салливан выдвинул условия России Кадр из видео / state.gov

Уточняется, что Салливан и Лавров также обсудили широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая проблемы международной безопасности в Северной Кореи и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность.

Салливан напомнил о минских соглашениях Москве

Что примечательно, Комитет сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России 21 ноября. Ее должен утвердить полный состав сената, после чего Салливана назначит президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский сенатор Тед Круз призвал Сенат ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток-2".

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