СМИ показали 'дачу Лукашенко' под Москвой. Видео

Российские журналисты показали огромный дом в Балашихе Московской области, который, по некоторым данным, принадлежит белорусскому лидеру Александру Лукашенку.

Подмосковная резиденция немного напоминает дворец, причем до выборов в Беларуси она числилась в списке объектов на продажу. Об этом сообщает "360°" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Показанный на кадрах трехэтажный дом на более 2 тысяч квадратных метров расположен на большой и зеленой территории в микрорайоне Салтыковка. Общая площадь участка составляет свыше 2 гектаров, он огороженная высоким забором, а по всему периметру его "охраняют" видеокамеры.

Общая площадь участка, где расположена вероятная дача Лукашенко составляет более 2 гектаров (irr.ru)

По словам охранника одного из соседних домов, к указанному участку иногда приезжают машины с белорусскими номерами. Поэтому дачу в Балашихе считают "загородным посольством Беларуси". Он утверждает, что здание точно не заброшенное, так как там постоянно кто-то есть.

"Дача Лукашенко" (irr.ru)

Издание наводит данные с Росреестра, согласно которым, с 2001 по 2007 год объект принадлежал российской нефтяной компании "Лукойл". В 2007 году его выкупила белорусская госкомпания "Нафтан", которая числится собственником и сейчас. По документам, здание служит пансионатом.

Дом, который называют "дачей Лукашенко", расположен в Балашихе Московской области (irr.ru)

Журналисты подчеркивают, что не располагают подтвержденной информацией о том, что Александр Лукашенко когда-либо использовал лично этот дом в Московской области. При этом СМИ обратили внимание, что пансионат некоторое время был выставлен на продажу.

"Дача Лукашенко" – это трехэтажный дом площадью более 2 тысяч квадратных (irr.ru)

Так, за резиденцию в Балашихе просили 267 млн рублей (свыше 90,5 млн гривен). В объявлении было указано, что площадь кирпичного трехуровневого здания составляет 2150 кв. м, а отдельного дома для приема гостей – 210 кв. м.

До выборов в Беларуси дом, который по документам является пансионатом, хотели продать (irr.ru)

"Резиденция с сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональным оборудованием, просторной столовой, каминным залом, залом для проведения заседаний. 14 отдельных спален (номеров) с санузлами, городской канализацией, видеонаблюдением всего периметра, противопожарной сигнализацией, собственной картельной и артезианской скважиной", – говорилось в объявлении, которое стало неактуальным после президентских выборов в Беларуси 9 августа.

Объявление о продаже дома в Балашихе (irr.ru)

Общая информация об объекте (irr.ru)

Данные с Росреестра (irr.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, за годы пребывания на посту президента Беларуси Александр Лукашенко успел обзавестись не малым количеством недвижимости. Мы показали, как выглядят его роскошные резиденции.

Напомним, что Александр Лукашенко пребывает а посту главы Беларуси уже пятый срок подряд. При этом легитимность его очередного переизбрания на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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