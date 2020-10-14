СМИ обнародовали новые документы о связи Джо Байдена с украинской компанией Burisma

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер познакомил своего отца, когда тот был вице-президентом страны, с одним из руководителей украинской компании Burisma Group.

Об этом сообщила New York Post. Издание обнародовало переписку Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

Никогда ранее не разглашавшаяся встреча упоминается в благодарственном письме, которое Пожарский якобы отправил Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года, примерно через год после того, как он вошел в совет директоров Burisma с заявленной зарплатой до $50 000 в месяц.

"Дорогой Хантер, спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести... некоторое время вместе. Это действительно... честь и удовольствие для меня", – сказано в письме.

Еще в одном письме, которое было отправлено в мае 2014 года, Пожарский якобы обращается к Хантеру Байдену с просьбой посоветовать, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Издание отметило, что оба письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска персонального компьютера MacBook Pro, который в апреле 2019 года отдали в ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена.

Материал, извлеченный из компьютера, также включает непристойное 12-минутное видео, в котором, по всей видимости, изображен Хантер якобы курит крэк во время полового акта с неизвестной женщиной.

По словам владельца мастерской, человек, который принес компьютер, за ним не вернулся и не оплатил ремонт, несмотря на попытки с ним связаться. Также он не пытался забрать с собой жесткий диск.

Как писал OBOZREVATEL: