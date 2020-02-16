"Смертельная опасность": бортпроводник раскрыл правду о туалетах в самолете

На борту самолета самым опасным местом с точки зрения пожарной безопасности является туалет.

Об этом рассказал бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон. По его словам, в случае возникновения пожара огонь из этой комнаты будет распространяться очень быстро, при этом разрушая жизненно важные для самолета кабели, сообщает Express.

На такие случаи члены экипажа имеют в распоряжении такие инструменты, как лом и топор.

Также он объяснил, зачем в туалете делают пепельницы, если на борту курение запрещено. Это мера предосторожности - если пассажир все же решит нарушить запрет и закурить, рядом должно быть место для безопасного тушения сигареты.

Без пепельницы существует шанс, что человек бросит окурок в мусорное ведро и оно случайно загорится - риск, на который авиакомпании не готовы идти.

Издание отмечает, что у властей есть веские основания для введения подобных правил. В 1973 году самолет, направлявшийся из Рио-де-Жанейро в Париж, был вынужден совершить аварийную посадку из-за сильного задымления в салоне. В результате погибли 123 пассажира.

По одной из версий, причиной трагедии стала незатушенная сигарета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянам, которых эвакуировали из Китая из-за угрозы коронавируса, пришлось столкнуться с ужасными условиями в самолете – отсутствием еды, воды и туалета на протяжении 12 часов.

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