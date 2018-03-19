В преддверии президентских выборов в России развернулась целая полемика – участвовать или не участвовать в голосовании. Но это не самый главный вопрос. Мы все исходим из того, что это не выборы, это квазивыборы, имитация, поэтому главный вопрос, что делать в ситуации, когда игра называется выборами и как трактовать их итоги.

А итоги плачевны. Есть три группы выборщиков – одни за Путина, другие против Путина, третьи воздержались.

Какие люди относятся к первой группе? Нельзя сказать, что они поддерживают политику партии правительства. На самом деле они отчаялись в ситуации, в которой находятся. Они прекрасно понимают, что Россия больна, что ситуация очень трудная и они еле сводят концы с концами. Но в тоже время они считают, что лечить нельзя, лечить не нужно, реформы приведут еще к худшему результату, поэтому выступают за сохранение существующей ситуации. Эти люди против прогресса, преобразования и фактически выступают за то, чтобы это тяжелейшее состояние оставалось таким и дальше. И если у них спросить, как вы можете это все поддерживать, тем более, когда по вине российской власти погибают люди в других странах, они ответят – слава Богу, что война идет на чужой территории. А поменяем – так и на нашей территории будет.

К этой категории относятся и сельские жители. Если им сказать, что вот у вас нет никаких удобств, вы не можете выжить на ваши крошечные пенсии, почему вы голосуете "за"? Они отвечают, что вот у нас полуразваленный клуб, но нам обещали помочь отремонтировать его, если правильно проголосуем. Если проголосуем неправильно - вообще ничего не будет.

Поэтому в целом, поддержка Путина – это поддержка от отчаяния, ничего другого здесь нет.

Касательно тех, кто голосовал против, то это люди, которые понимают, что Россия больна и пытаются придумать какой-то рецепт или поддержать какие-то преобразования. Значительная часть общества не принимает существующий курс, несмотря на огромное давление. В этой ситуации, что нужно делать? Нужно объяснить, что реформы необходимы, преобразования жизненно нужны, иначе мы потеряем свою страну и свое государство.

Касательно тех, кто голосует за разных оппозиционных кандидатов. Для того, чтобы по-настоящему прозвучал их голос, нужен единый кандидат и лидер, который всех объединит и сплотит. Но такой лидер не появился даже в Украине во время событий на Майдане, и еще труднее его появление в Москве. Ситуация искусственно разрывается, раскалывается, а движения и группировки становятся все более мелкими. Поэтому часть российских избирателей голосовала из-за безысходности, часть – за желание ее изменить, а часть просто сказала, что это ваши фейковые выборы, вот вы за них на них и голосуйте.

Все эти люди были в положении, когда особо нет смысла идти на выборы, поэтому главный тезис власти был такой: прими участие, от тебя зависит будущее. На самом деле это была безвыигрышная лотерея. Фактически в анкету вместо графы "против всех", которую бы выбрали многие, была вписана графа "нельзя не участвовать".

Новости На выборах Путина все уже давно расписано

А что будет дальше? Я не думаю, что через 6 лет будут новые выборы. Ситуация критична. Когда-то Бориса Пастернака перед очередным съездом попросили написать что-нибудь новенькое к съезду. На что он ответил, что новенькое может написать только не к съезду.

Ситуация в России меняется не от выборов к выборам, а эволюционирует совершенно по другой логике. С большой вероятностью можно предположить, что изменения произойдут раньше. Такое крутое пике в обрыв, которое происходит с нынешним нашим главным пилотом и командиром корабля, не может продолжаться долго.

В этом смысле слова Жириновского о том, что эти президентские выборы в России были последними, а дальше как в Китае – пожизненная власть, вполне логичны. Вполне допускаю, что возможно какое-то письмо трудящихся из завода им.Ленина, которые будут умолять Путина остаться править навсегда. Быть монархом, царем – тысячу вариантов. В подтверждении своих слов могу сказать, что подобная ситуация возникала во время президентства Ельцина. Да, стилистика его правления была другая, но там все время разыгрывалась карта, что Россия была монархией, в России возможна монархия… И кто-то из первой десятки тогдашних руководителей говорил мне: "Думаешь, Ельцина нельзя сделать царем? На это все буквально потребуется 2-3 месяца, изменения в Конституцию и он станет императором". Еще тогда такой вариант рассматривался.

Надо понимать суть той системы, которая возникла в России после большевицкого переворота в 17-ом году. Главная ее цель - не российские преобразования, не продвижение страны и служение интересам народа. Главная цель этой системы – это сохранение у власти главного персонажа. На это направлена вся сила, мощь и потенциал государства.