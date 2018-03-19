УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

"Слава Богу, что война идет на чужой территории"

27т

В преддверии президентских выборов в России развернулась целая полемика – участвовать или не участвовать в голосовании. Но это не самый главный вопрос. Мы все исходим из того, что это не выборы, это квазивыборы, имитация, поэтому главный вопрос, что делать в ситуации, когда игра называется выборами и как трактовать их итоги.

А итоги плачевны. Есть три группы выборщиков – одни за Путина, другие против Путина, третьи воздержались.

Какие люди относятся к первой группе? Нельзя сказать, что они поддерживают политику партии правительства. На самом деле они отчаялись в ситуации, в которой находятся. Они прекрасно понимают, что Россия больна, что ситуация очень трудная и они еле сводят концы с концами. Но в тоже время они считают, что лечить нельзя, лечить не нужно, реформы приведут еще к худшему результату, поэтому выступают за сохранение существующей ситуации. Эти люди против прогресса, преобразования и фактически выступают за то, чтобы это тяжелейшее состояние оставалось таким и дальше. И если у них спросить, как вы можете это все поддерживать, тем более, когда по вине российской власти погибают люди в других странах, они ответят – слава Богу, что война идет на чужой территории. А поменяем – так и на нашей территории будет.

К этой категории относятся и сельские жители. Если им сказать, что вот у вас нет никаких удобств, вы не можете выжить на ваши крошечные пенсии, почему вы голосуете "за"? Они отвечают, что вот у нас полуразваленный клуб, но нам обещали помочь отремонтировать его, если правильно проголосуем. Если проголосуем неправильно - вообще ничего не будет.

Новости
Что такое "бешеная" явка на выборах

Поэтому в целом, поддержка Путина – это поддержка от отчаяния, ничего другого здесь нет.

Касательно тех, кто голосовал против, то это люди, которые понимают, что Россия больна и пытаются придумать какой-то рецепт или поддержать какие-то преобразования. Значительная часть общества не принимает существующий курс, несмотря на огромное давление. В этой ситуации, что нужно делать? Нужно объяснить, что реформы необходимы, преобразования жизненно нужны, иначе мы потеряем свою страну и свое государство.

Касательно тех, кто голосует за разных оппозиционных кандидатов. Для того, чтобы по-настоящему прозвучал их голос, нужен единый кандидат и лидер, который всех объединит и сплотит. Но такой лидер не появился даже в Украине во время событий на Майдане, и еще труднее его появление в Москве. Ситуация искусственно разрывается, раскалывается, а движения и группировки становятся все более мелкими. Поэтому часть российских избирателей голосовала из-за безысходности, часть – за желание ее изменить, а часть просто сказала, что это ваши фейковые выборы, вот вы за них на них и голосуйте.

Все эти люди были в положении, когда особо нет смысла идти на выборы, поэтому главный тезис власти был такой: прими участие, от тебя зависит будущее. На самом деле это была безвыигрышная лотерея. Фактически в анкету вместо графы "против всех", которую бы выбрали многие, была вписана графа "нельзя не участвовать".

Новости
На выборах Путина все уже давно расписано

А что будет дальше? Я не думаю, что через 6 лет будут новые выборы. Ситуация критична. Когда-то Бориса Пастернака перед очередным съездом попросили написать что-нибудь новенькое к съезду. На что он ответил, что новенькое может написать только не к съезду.

Ситуация в России меняется не от выборов к выборам, а эволюционирует совершенно по другой логике. С большой вероятностью можно предположить, что изменения произойдут раньше. Такое крутое пике в обрыв, которое происходит с нынешним нашим главным пилотом и командиром корабля, не может продолжаться долго.

В этом смысле слова Жириновского о том, что эти президентские выборы в России были последними, а дальше как в Китае – пожизненная власть, вполне логичны. Вполне допускаю, что возможно какое-то письмо трудящихся из завода им.Ленина, которые будут умолять Путина остаться править навсегда. Быть монархом, царем – тысячу вариантов. В подтверждении своих слов могу сказать, что подобная ситуация возникала во время президентства Ельцина. Да, стилистика его правления была другая, но там все время разыгрывалась карта, что Россия была монархией, в России возможна монархия… И кто-то из первой десятки тогдашних руководителей говорил мне: "Думаешь, Ельцина нельзя сделать царем? На это все буквально потребуется 2-3 месяца, изменения в Конституцию и он станет императором". Еще тогда такой вариант рассматривался.

Новости
Новости Крымнаша. Не будь рабом! Не иди на незаконные выборы!

Надо понимать суть той системы, которая возникла в России после большевицкого переворота в 17-ом году. Главная ее цель - не российские преобразования, не продвижение страны и служение интересам народа. Главная цель этой системы – это сохранение у власти главного персонажа. На это направлена вся сила, мощь и потенциал государства.

Читайте все новости по теме "Выборы президента России" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Тема
Выборы президента России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
выборы президента России
Поделиться в Facebook

Наши блоги