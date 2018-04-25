Когда московский патриархат перестал быть отделом пятого главного управления КГБ и ушел на вольные хлеба, а батюшки подальше спрятали свои партбилеты и офицерские (КГБ) книжки, их взору открылась дыра почти в восемь десятков лет, за которые не было произведено громких церковных мероприятий, например – пополнение списка святых товарищей, которые творили чудеса. И тут их понесло. Сначала они решили канонизировать анпиратора Николая второго. Собственно говоря, если бы на этом они и остановились, то особых вопросов и не возникло бы. В самом деле, московские попы с давних времен канонизировали форменных ублюдков, например – палача и ордынского холуя Сашку Невского. На его фоне Коля номер два смотрелся куда пристойнее, особенно – в плане бороды.

С формальной точки зрения, анпиратор действительно подходил под церковные критерии святости. Для этого кандидат должен был при жизни вести праведный образ жизни и царь-батюшка вел его как мог. Некоторые говорят о том, что балерина Кшесинкая, которую Николай имел близко знать, не была единственной, имевшей счастье близко познакомиться с венценосной особой. И это могло бы послужить кривотолкам о разврате царя и слишком игривом нраве, как для святого. Но тут следует заметить, что все зависит от того, с кем или чем сравнивать.

Сейчас в РФ всерьез говорят о том, что коммунизм и православие – родственны по своей сути. Об этом, в частности, не раз говорил и сам нынешний царь – Владимир Путин, известный международной общественности под церковным именем, начинающимся на "Х", но не Христос. В связи с этим, уже обговаривается возможность канонизации товарищей Ленина, Сталина, Жукова и других замечательных людей, безусловно подходящих под вкус московского патриархата. Так вот, в отличие от товарища Ленина, товарищ Николай Второй не сгнил от сифилиса, который просто уничтожил мозг вождя мирового пролетариата. Заметим, этот замечательный недуг Владимир Ильич намотал себе, проводя усиленные мероприятия по просвещению пролетариата по притонам и борделям Германии, Франции и Англии. В этом царь замечен не был, как нет сведений и о том, чтобы император имел близкие знакомства с представителями своего пола, а вот об Ильиче ходят целые легенды, в этом плане. Есть мнение, что Фредди Меркюри и Элтон Джон просто нервно курили бы в сторонке, узнай обо всех похождениях вождя. Да что там, даже нынешние батюшки разинули бы рот и чесали бороды, узнай они, насколько их переплюнул Ильич в этом важном вопросе.

В общем, царек был вполне спокойный и вполне можно сказать, что вел праведный образ жизни. Тем более, он регулярно осенял себя крестным знаменьем, лобзал иконы и проводил прочие духовные мероприятия. Но кроме этого, кандидат обязан был являть чудеса и желательно – умереть мученической смертью. С этим у царя тоже все нормально. Чудес он натворил столько, что хоть хлоркой мой после них. Только позорные войны чего стоят. Николай их не то что проиграл, а просто "продиареил" самым чудесным образом. Ну а смерть он действительно принял насильственную и в какой-то мере – мученическую. Тут Владимир Ильич или тот же Иосиф Виссарионович дали бы фору царю, но и его смерть – зачетная.

В общем, с точки зрения нынешнего московского поповья, еще той, конторской закваски, Николай оказался самой нужной кандидатурой, но потом кто-то предложил канонизировать и всю его семью, включая и супругу Александру, известную своими походами к целителю и чародею Распутину. Что интересно, осталось множество описаний того, каким образом "старец" исцелял больных женщин, а через них и их детей. У него был суровый метод целительства, отдаленно напоминавший иглотерапию, но без иголок. Через царицу он лечил наследника престола, и лечил весьма успешно, что не помешало и ее сделать святой.

Но тут важен способ, которым святые были отправлены в райские кущи. Как известно, вся семья была поставлена к стенке и расстреляна большевиками по приказу Ленина, которого попы считают подходящей кандидатурой для канонизации и который исповедовал коммунизм, очень похожий на христианство. При этом, ни многотысячное офицерство, ни многомиллионное казачество даже пальцем не пошевелили для того, чтобы спасти от лютой смерти своего царя или хотя бы – наследника престола. А случилось это потому, что император жил в своей реальности и его не слишком трогали тяготы и лишения населения империи, ввергнутого им в войну. Его, вмести со всей семьей, грубо вырвали из мира грез и иллюзий, поставили к стенке и шлепнули как мародера, пойманного на горячем.

В этой связи, следует вспомнить, как за сто, с небольшим, лет до этого, на эшафот ушли король Франции Людовик Шестнадцатый, королева Мария-Антуанетта и сопровождающие их лица. Они тоже имели неосторожность не просто далеко оторваться от своего народа, но и демонстрировать этот отрыв и пренебрежение к черни. Королеве приписывают крылатое выражение о том, что если у людей нет хлеба, то пусть едят пирожные. В итоге, гильотина сработала как и было задумано и ей уже стало все равно кто ест хлеб, а кто – пирожные.

Все это к тому, что сами попы и российская власть, вдруг ставшие миллионерами и миллиардерами, тоже оторвались от своего населения. Это было бы не так опасно, ведь население быдловатое и рабское, но открыто демонстрировать этот отрыв, как опрометчиво сделала Мария –Антуанетта, не следовало бы. Тем не менее, российских власть предержащих прорвало. Только на прошлой неделе депутат Толстой рассказывал о том, что надо забыть об иностранных лекарствах и лечиться корой дуба, как сегодня депутат Сергей Лисовский дал свой совет россиянам о том, что лечиться надо аскорбинкой и марганцовкой. При этом, вся эта публика ездит лечиться в Германию, Израиль и Штаты. Что-то это все напоминает. Похоже на то, что скоро надо будет канонизировать новых мучеников. Хотя и сами попы могут встать в очередь на канонизацию.