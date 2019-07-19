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Скандальный режиссер захотел стать родственником Путина

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Одиозный американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

Такое предложение он озвучил в ходе интервью с главой РФ, которое было обнародовано пресс-службой Кремля 19 июля.

Путин рассказал Стоуну, что украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.

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Путин и Стоун

Путин и Стоун

kremlin.ru

"В нашей православной традиции отказываться нельзя", – объяснил Путин и добавил, что "быть крестным отцом всегда большая честь".

"В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери", – сказал на это Стоун.

Путин спросил, хочет ли девушка быть православной. "Мы сделаем ее", – заверил Стоун.

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"Но надо ее спросить", – ответил Путин. Режиссер сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".

Также Стоун поинтересовался у президента РФ, какому количеству детей он является крестным. Путин не стал называть число, сказав, что их единицы.

Встреча Путина и Стоуна

Встреча Путина и Стоуна

kremlin.ru

Отметим, Стоун является режиссером скандального фильма "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine).

В ленте якобы рассказывается история Украины с 2003 года, где война с РФ на Донбассе называется "гражданской", а самого Медведчука величают "лидером оппозиции". Россия изображена не как страна-агрессор. Режиссер придерживается исключительно российской версии событий в Украине с 2014 года.

Встреча Путина и Стоуна

Встреча Путина и Стоуна

kremlin.ru

Встреча Путина и Стоуна

Встреча Путина и Стоуна

kremlin.ru

Встреча Путина и Стоуна

Встреча Путина и Стоуна

kremlin.ru

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук стали кумовьями по инициативе жены украинского политика Оксаны Марченко. Российский лидер стал крестным отцом дочери украинца в 2004 году.

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Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Россия
Теги
Новости России религия фотографии
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Сало Уронил
Сало Уронил
Одиозный американский режиссер Оливер Стоун -конечно не чета Сенцову.;););)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сало Уронил:"Одиозный американский режиссер Оливер Стоун -конечно не чета Сенцову". Неужели и этого в тюрьму посадили?!
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