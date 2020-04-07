Главная Новости
7 апреля • обновлено в 13:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Схождение благодатного огня: в Израиле рассказали, как COVID-19 изменил церемонию

595
Читать материал на украинском

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме будет транслироваться онлайн 18 апреля из Храма Гроба Господня.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Саму церемонию не отменили, но ограничили количество участников из-за эпидемии коронавируса, сообщил ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

"Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек", – пояснил дипломат.

Благодатный огонь

Благодатный огонь

Акива Тор отметил, что некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

"После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", – пояснил он.

Напомним, что 25 марта Храм Гроба Господня был закрыт из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле пройдут клинические испытания японского препарата "Авиган" для лечения COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги