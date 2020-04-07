Схождение благодатного огня: в Израиле рассказали, как COVID-19 изменил церемонию

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме будет транслироваться онлайн 18 апреля из Храма Гроба Господня.
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Саму церемонию не отменили, но ограничили количество участников из-за эпидемии коронавируса, сообщил ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.
"Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек", – пояснил дипломат.
Благодатный огонь
Акива Тор отметил, что некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.
"После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", – пояснил он.
Напомним, что 25 марта Храм Гроба Господня был закрыт из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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