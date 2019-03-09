Шестнадцать на одного: в Эстонии пожаловались на зверства россиян

Эстонский депутат Мартин Хельме заявил о дедовщине русскоязычных солдат батальона города Йыхви в отношении сослуживцев-эстонцев.

Как сообщает "РИА Новости", депутат Рийгикогу пожаловался на то, что русские терроризируют и унижают коллег.

"В Вируском пехотном батальоне наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников", — цитирует Хельме анегство.

Мартин Хельме Delfi

Кроме того, русскоязычные солдаты отказываются общаться на государственном, то есть эстонском языке не только с равными им по званию, но и с лицами более высокого ранга. Вместо эстонского гимна они поют российский.

"Они терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней, были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный инцидент, когда шестнадцать русских парней в прямом смысле этого слова избили одного эстонца, так что тот оказался в больнице", — добавил Хельме.

Известно, что несколько солдат отказались прибираться в казарме. О чем, используя нецензурную брань, сообщили помощнику дежурного по части. Дежурный поставил в известность командира.

"Этих пятерых заставили вернуться к уборке. Они решили отомстить и устроили самосуд, хотя действия помощника были абсолютно правильными. Ночью его избили группой, что заставило меня обратиться в полицию", — поведал об истории командир Вируского пехотного батальона Арно Круусманн.

При этом министр обороны Юри Луйк признал факт инцидента и повязал его с неуставными отношениями, заявив, что он произошел не на почве межнациональной розни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны РФ разработало документ, которым вводит ряд запретов для российских военных, находящихся за границей.

Документ называется "Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ" и уже поступил в войска.

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