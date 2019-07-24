Сговор с Россией: Мюллер сделал скандальное заявление о Трампе

Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений, связанных со "сговором" с Москвой (Россия).

Об этом сообщило издание "CNN". В ходе показаний конгрессу США в среду, 24 июля, Мюллер отметил, что в его докладе не написано, что "сговора" Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию.

Он отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад "оправданием" Трампа в совершении возможных преступлений, и подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

Мюллер и Трамп

Также, по информации издания, Мюллер предположил, что они могут быть предъявлены после ухода Трампа с поста президента.

Так, лидер Америки написал пост на своей странице в Twitter, выступив с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении, и задался вопросом, почему Мюллер не провел расследование в отношении "собственных" следователей.

"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться "повесить" его на совершенно невиновного президента, а когда он борется против этой незаконной и предательской атаки на нашу страну, они называют это препятствованием правосудию? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не провел расследование в отношении следователей?" – спросил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией, однако, доказывает ее вмешательство в ход избирательной гонки.

Позже стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер не обнаружил доказательств того, что Трамп или кто-либо из людей, связанных с его предвыборной кампанией, "сговорились и координировали с Россией усилия по влиянию на президентские выборы 2016 года".

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