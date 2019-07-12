"Сфоткай, будто с Путиным говорил!" Пропагандистка Кремля поиздевалась над Зеленским

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева поиздевалась над президентом Украины Владимиром Зеленским после его разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Так, на личном Telegram-канале россиянка поделилась свежей фотографией украинского лидера, которую тот опубликовал в Instagram.

Зеленский и Скабеева Коллаж

На снимке президент запечатлен возле поля с желтыми подсолнухами. На фоне синего неба пейзаж напоминает украинский национальный флаг. "Слава Украине!" – написал в посте Зеленский.

В свою очередь Скабеева подписала снимок так: "Сфоткай меня, как будто я с Путиным поговорил".

Скриншот

Напомним:

Зеленский впервые позвонил президенту России вечером 11 июля. Они обсудили войну на Донбассе.

Советник Зеленского Никита Потураев заявил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Скабеева является одной из самых скандальных пропагандисток РФ.

Недавно она выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

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