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"Сфоткай, будто с Путиным говорил!" Пропагандистка Кремля поиздевалась над Зеленским

6.1т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева поиздевалась над президентом Украины Владимиром Зеленским после его разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Так, на личном Telegram-канале россиянка поделилась свежей фотографией украинского лидера, которую тот опубликовал в Instagram.

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Зеленский и Скабеева

Зеленский и Скабеева

Коллаж

На снимке президент запечатлен возле поля с желтыми подсолнухами. На фоне синего неба пейзаж напоминает украинский национальный флаг. "Слава Украине!" – написал в посте Зеленский.

В свою очередь Скабеева подписала снимок так: "Сфоткай меня, как будто я с Путиным поговорил".

"Сфоткай, будто с Путиным говорил!" Пропагандистка Кремля поиздевалась над Зеленским

Скриншот

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Скабеева является одной из самых скандальных пропагандисток РФ.

Недавно она выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Ольга Скабеева Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда фотографии политика Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Скабеева тонко потроллила главаря шароварников. На Украине истерика!
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1
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Добрыня .
Добрыня .
Скабеева, мечта любого таксидермиста.
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