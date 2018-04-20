Сети смерти: в Карибском море найдена груда из десятков гниющих акул

В районе Каймановых островов в Карибском море рыбаки наткнулись на гигантские сети, в которых были сотни разлагающихся трупов рыб, в том числе и акул.

Размер сетей составлял 164 на 164 метра, сообщает life.ru.

"Я прыгнул в воду — и обомлел. У меня даже дыхание перехватило. Первое, что я увидел, — останки одной из, кажется, 30 акул... Когда вы видите такие вещи по телевизору, вам неприятно. Но вживую это душераздирающее зрелище", - рассказал рыбак Доминик Мартин-Майес.

life.ru

Как рассказали рыбаки, разлагающиеся трупы привлекают новых рыб, которые также становятся жертвами "сетей смерти".

В сети также попадал всякий мусор, в том числе бутылки, провода и ведра.

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Моряки, наткнувшись на сети, обнаружили в сетях нескольких несчастных обитателей океана, которые запутались, но были еще живы. Удалось спасти нескольких рыб, в том числе одну акулу. Однако вытащить сеть они так и не смогли.

life.ru

После инцидента Департамент окружающей среды Каймановых островов организовал поиски аналогичных "сетей смерти" и предупредил других моряков.

Как сообщал "Обозреватель", у побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния огромная китовая акула плавала вместе с людьми.