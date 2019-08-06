Пока в РФ все смотрят как вторую неделю в Москве власть избивает людей лишь за то, что они хотят выборов, а не их фикции, в самом Кремле стараются запустить войну между Турцией и курдами.

Запустить эту войну в Кремле пытаются больше года, подталкивая Турцию к вводу в Сирию войск на левый берег Евфрата, контролируемый курдами из Демсил и войсками Коалиции против ИГИЛ. Расчёт Кремля прост: это приведёт к конфликту Турции с США, с ЕС, с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами. Возникнет конфликт и по линии Турция – НАТО. Но самое главное для Кремля – это может подтолкнуть уже всех сирийских курдов, а не только их часть из Рабочей партии, к военно-политическому союзу с Асадом. На практике это будет означать, что сирийские Демсилы впустят на левый берег Евфрата войска Асада, РФ и проиранское шиитское ополчение, чтобы вместе с ними вести войну с Турцией. Асад в этом случае теоретически сможет взять под свой контроль ещё треть Сирии. Но именно теоретически, поскольку военное превосходство Турции очевидно. В Кремле это учитывают, но надеются, что смогут дестабилизировать Турцию изнутри и уравнять шансы. В качестве факторов такой дестабилизации Кремль видит курдов Турции, сторонников Гюлена и различные оппозиционные силы, которые могут использовать войну для отправки Эрдогана на пенсию. Поражение Турции, по замыслу Кремля, должно стать не столько результатом её военного поражения в Сирии, как результатом политических процессов в самой Турции.

Этот план Кремля не лишён логики, но в нём слишком много аспектов, которые почти невозможно просчитать со стопроцентной уверенностью. В нём слишком велик фактор случайности и ряд ожиданий Кремля могут оказаться чересчур завышенными, чтобы всё наверняка пошло по плану. Но это, похоже, не сильно беспокоит Кремль, поскольку, если удастся запустить большую войну курдов и сирийских арабов с турками, то это надолго, и это вполне устраивает московских стратегов. Ещё больше устраивает то, что запуск этой войны приведёт к открытой и острой конфронтации между Турцией и РФ, которую можно будет конвертировать в военные обострения в Грузии и в Украине.

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Кремль особенно устраивает то, что активировать военные обострения в Украине и на Кавказе будет зависеть лишь от него, так как ни "Грузинская мечта", ни правительство Зеленского на это не способны по определению.

Всё по классике: внешняя политика – это продолжение политики внутренней. Россия как автократия и империя официально пятый год ведёт войну в Сирии. Но эта война для неё зашла в тупик. Выход из него в Кремле видят в её расширении и в увеличении в ней участия РФ. Пусть и без надёжной перспективы на однозначную победу в течение года и даже двух лет. Но расширение войны в Сирии и неизбежная из-за этого конфронтация РФ с Турцией позволит Кремлю не только поддержать имидж России как империи, которым он заставляет гордиться всех россиян, но и разрядить психологическую и политическую атмосферу в самой РФ. Если для её разрядки расширения войны в Сирии и разговоров о войне с Турцией окажется недостаточно, то для визуализации термина "напряжённая международная обстановка" Кремль пойдёт на активацию боевых действий в Украине и на Кавказе.

Пойдёт по той простой причине, что они ближе к РФ, чем Сирия, война в которой для большинства россиян сродни войне на Луне, так как слабо их затрагивает. Разговоры о войне с Турцией производят на них более сильное впечатление, как показал опыт 2015-2016 гг. Но и их может оказаться недостаточно для политической мобилизации населения Урала, Сибири и даже Петербурга и Москвы. Слишком далеко они от Турции, и в этом одна из издержек империи. Петербуржцев скорее впечатлит британский флот на Балтике, чем на Чёрном море. Нижегородцев вообще может впечатлить только отделение Казани или Москвы, но к выходу Чечни или Сахалина из РФ они отнесутся безучастно. По этой причине Кремлю и может понадобиться активизация войны с Украиной как довесок к разговорам о войне с Турцией и к расширению войны в Сирии.

Остаётся самая малость – запустить войну курдов и Асада с Турцией, почему Кремль и устроил в июле серию разных провокаций против Турции.

Первой в ней стало убийство 17 июля Османа Косо, заместителя генконсула Турции в иракском Курдистане. Его застрелили в Эрбиле в кафе, где обычно обедали сотрудники консульства. При этом погибли два гражданина Ирака, тоже работавшие в консульстве, но сидевшие за другим столиком. Можно сказать, что "чекисты" так отметили 101 год со дня их более успешной операции с убийством в Москве посланника Германии, что позволило Ленину объявить левых эсеров вне закона и расправиться с ними.

Но убийство в Эрбиле в 2019 г., в отличие от убийства в Москве в 1918 г., не принесло нужный результат. Турция не начала большую войну со всеми курдами, которой так хочет Кремлю, а нанесла лишь четыре авиаудара по базам Рабочей партии в Ираке.

Представитель курдской региональной администрации Ирака Джойтар Адил через два дня назвал это убийство спланированным терактом. Ещё через три дня курдская Служба безопасности "Асаиш" задержала первого подозреваемого в убийстве – Мазлума Дага, затем ещё троих. К 1 августа "Асаиш" задержала шесть возможных убийц и один был в розыске. Странно, но Рабочая партия Курдистана не взяла на себя ответственность за убийство, следствие её пока в нём тоже не обвиняет. Даже правительство Турции и её СМИ избегают таких однозначных утверждений, поскольку догадываются: заказчиком теракта был Кремль. Эрдоган не хочет сейчас идти с ним на открытый конфликт, но в перспективе убийство Османа Косо может иметь те же последствия для РФ, что и попытка убийства Скрипаля. США и ЕС, несмотря на все сложности в их отношениях с Турцией, выразили ей соболезнования.

Так как большая война из-за убийства турецкого дипломата не началась, то Кремль прибег к совсем тупой провокации. В 9 часов вечера в темноте 22 июля турецкий посёлок Джейланпинар кто-то обстрелял двумя ракетами, выпущенными с территории Сирии, которую контролируют курдские Демсилы и патрули США. Но большая война курдов с Турций опять не началась. Курды из Демсил твёрдо заявили, что стреляли не они, а некие неизвестные лица, которые хотят дестабилизировать ситуацию. Турки это знали и сами, но не стали указывать на Москву. В итоге вместо войны активизировались переговоры с США, которые выступают гарантом того, что отсюда в Турцию ничего не прилетит и курды, даже из Рабочей партии, будут вести себя мирно.

Вместо желаемой войны Кремль "накатил мяч" Эрдогану, который получил удобный повод "наехать" на США и потребовать, чтобы курды отвели все свои вооружённые силы на 32 км от границы. Демсилы пока согласны отойти только на 5 км. Они тоже опасаются, что Эрдоган тут же введёт в эту зону турецкую армию, что он грозится сделать с весны 2018 г., когда она заняла Африн. Эрдоган, выступая 4 августа на открытии автомагистрали Стамбул – Измир, её строили с 2011 г., прямо обратился к Вашингтону и Москве, что он таки решил создать 30-км зону безопасности вдоль границы путём ввода турецкой армии на эту глубину на территорию Сирии, контролируемую Демсилами.

Для Москвы это должно было звучать как бальзам на душу – война вот-вот начнётся. Зная о предстоящем таком заявлении Эрдогана, Россия и Асад 3 и 4 августа даже почти не бомбили Идлиб, чтобы президент Турции не передумал. Но к огорчению Кремля 5 августа начался новый раунд переговоров Турции и США по поводу этой зоны безопасности и до Москвы дошло, что Эрдогану нужна не война с курдами, а твёрдые гарантии мира с ними.

От обиды на Эрдогана на самом верху окружения Асада 5 августа анонсировали начало продолжения большой военной операции в Идлибе. Это уже второй такой анонс за десять дней с обещанием взять под контроль весь Идлиб. Похоже, решительный, так как в этот же день асадовское информагентство SANA сообщило, что российская база в Хмейиме якобы подверглась жесточайшему миномётному обстрелу с большими разрушениями и жертвами. Российское командование разгром базы в Сирии пока не подтвердило. Всё это похоже на подготовку к новой провокации с целью обвинить Турцию в поддержке сил, которые напали на базу в Хмейиме, убили "мирных русских людей" и за это надо мстить.

Можно сказать, что Кремль так своеобразно анонсирует атаку на Хмейим, которую сам и готовит по сценарию начала советско-финской войны. Тогда её поводом тоже стал якобы миномётный обстрел якобы финнами якобы советской погранзаставы. В XXI веке пора уже обстрелять заставу или базу из чего-нибудь более солидного и поубедительней.

Вся эта суета Кремля с провокациями имеет и третью причину, помимо внутренней ситуации в РФ и того тупика, в который зашла его война в Сирии. Эта причина – ООН. Её генеральный секретарь Антонио Гутерриш запустил 1 августа процесс создания комиссии для расследования преступлений РФ и Асада в Идлибе – авиаударов по школам, рынкам, больницам и другим гражданским объектам. Гутерриша к этому действию подтолкнул запрос в Совбез от Бельгии, Великобритании, Германии, Доминиканской Республики, Индонезии, Кувейта, Перу, Польши, США и Франции.

Кремлю это расследование ничего приятного не сулит, так как будет развеян миф о российских лётчиках, бомбящих только военные объекты и за 100 лет существования военной авиации никогда не убивших ни одного гражданского, а тем более женщин и детей. Москва попытается сгладить впечатление от этого захватом в Идлибе города Хан-Шейхуна. В 2017 г. она применила химическое оружие против его жителей, о чем есть доклад следственной группы ООН. Если РФ и Асаду удастся захватить Хан-Шейхуна, к которому она уже подбирается два месяца, то Кремль спешно проведёт там своё якобы расследование, которое "опровергнет" расследование ООН. После этого Кремль будет кричать: "Вы все врёте и ООН тоже".

Но, как и в случае с провоцированием курдско-турецкой войны, так и случае с Хан-Шейхуном, остаётся лишь самая малость – захватить этот город. Похоже, этот август для РФ будет жарким на всех её фронтах.

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