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Сердечный приступ: на встрече Трампа и Ына случилось ЧП

4.7тЧитать новость на украинском

У советника президента США по экономическим вопросам Лоуренса Кудлоу случился сердечный приступ во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом в своем Twitter сообщил Дональд Трамп. "У нашего великого Ларри Кудлоу, который так старательно работает над торговлей и экономикой, только что случился сердечный приступ", – написал он.

Сейчас Кудлоу находится в Медицинском центре Уолтера Рида.

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Ларри Кудлоу

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
США
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