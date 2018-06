Сердечный приступ: на встрече Трампа и Ына случилось ЧП

У советника президента США по экономическим вопросам Лоуренса Кудлоу случился сердечный приступ во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом в своем Twitter сообщил Дональд Трамп. "У нашего великого Ларри Кудлоу, который так старательно работает над торговлей и экономикой, только что случился сердечный приступ", – написал он.

Сейчас Кудлоу находится в Медицинском центре Уолтера Рида.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.