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Антон Наумлюк
Антон Наумлюк
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Сенцов выглядит еще хуже

1.1т

Олег Сенцов

Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня Олега Сенцова в колонии Лабытнанги.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну".

Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

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"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.

Сенцов также передал приветы фигуранту дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.

Фото палаты, где содержится Олег Сенцов.

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Автор
Антон НаумлюкАнтон Наумлюк
Темы
Дело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Источник
Источник:Facebook Антона Наумлюка
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Графский Степан
Графский Степан
Уютненько)) Чего ему не нравится?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Не хочет помирать, значит. Ну-ну.
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