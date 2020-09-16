Топ-темы:

Сектор Газа обстрелял Израиль во время подписания мирных соглашений

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
958
Сектор Газа обстрелял Израиль

Сектор Газа 15 сентября нанес ракетный удар по Израилю во время подписания в столице США – Вашингтоне мирных соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Сирены прозвучали в израильских городах Ашкелон и Ашдод, сообщает The Times of Israel. Десятки тысяч жителей укрылись в бомбоубежища.

В результате обстрела ранения получили минимум десять человек.

Пострадал Ашдод и Ашкелон.

Отмечается, что во время происшествия в Вашингтоне проходила торжественная церемония подписания мирных соглашений между Израилем и двумя арабскими странами. Они направлены на установление мира на Ближнем Востоке. На событии присутствовал президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль и Бахрейн при посредничестве США согласились заключить мирный договор. Бахрейн, как большинство арабских стран, официально не признавали Израиль и поддерживали палестинское государство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Израиль
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook