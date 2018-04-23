Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Секретный план Кремля по блокировке Telegram

1.3т

Не понимаю, почему в неравной борьбе с Телеграмом государство до сих пор не применило свои мощнейшие и не имеющие аналогов в мире технологии. День — и проблема Телеграм была бы решена самым радикальным образом. Всё давно испытано, обкатано, готово к бою. Вот секретный план Кремля по блокировке Телеграм, полученный из анонимных источников, близких к Администрации Президента.

Для начала Патриарх должен объявить, что пользоваться Телеграмом грешновато, отслужить молебен о ниспослании Телеграму сбоев и отказов, а заодно благословить Роскомнадзор на борьбу с этим злом.

Сразу после этого православные байкеры-коммунисты могут провести крестный ход и, сделав вокруг храма Христа-спасителя три круга, незамедлительно направиться на своих байках в автопробег на Корсунь. На байках обязательно должны быть колорадские ленточки и хоругви с надписями "Кто поставил Телеграм, тот получит по мордам!"

По пути колонна будет останавливаться в городах, спрашивать у местных школьников, есть ли у них Телеграм, и дружно, толпой, бить тех, кто скажет, что есть. Всё это, разумеется, должно снимать НТВ.

Дерипаске нужно срочно запросить из бюджета миллиард долларов на борьбу с Телеграм: изготовление плакатов, постеров и строительство нового здания для подразделения по борьбе с Телеграм — рядом с космодромом Восточный или в Сколково. Лучше — и там, и там.

Новости
Недовольство в России усугубляется, у гаек может сорвать резьбу

Захаровой придётся выступить от МИДа с заявлением, что первым посылать телеграммы с помощью электричества придумал русский дипломат Павел Шиллинг ещё в 1832 году. После пресс-конференции она будет рыдать в туалете оттого, что первый раз в жизни сказала правду.

Алмаз-Антей нужно анонсировать новый зенитно-ракетный комплекс С-666, способный перехватывать и сбивать сообщения Телеграм даже в ближнем космосе.

Росгвардия должна провести обыски в отделениях Почты России по всей стране и изъять все телеграммы. На руководителей отделений завести уголовные дела по экстремистским статьям. Бить шокерами, дубинками, сажать на бутылки, пару человек — повесить в камерах.

ФСБ нужно заявить, что за последние сутки ими в стране было предотвращено 100 случаев использования Телеграм, раскрыта преступная группа Телеграмеров, у них изъяты телефоны, ноутбуки и ящик взрывчатки, все члены группы уже дают признательные показания.

На Поклонной горе необходимо согнать на митинг бюджетников и студентов. Таджики-дворники будут стоять с плакатами "Телеграм — ко всем чертям!", рабочие — бухать и спрашивать у студентов, что такое Телеграм, а студенты — постить фоточки с митинга в свои группы в Телеге.

На следующий день Роскомнадзор может объявлять, что Телеграм полностью побеждён на 147% территории РФ. ВЦИОМ опубликует результаты опроса, согласно которому у 100% опрошенных Телеграм больше не работает, а 86% о нём даже не слышали.

На Первом канале нужно организовать ток-шоу с Малаховым, на котором выступит двоюродная племянница троюродной бабушки подруги дедушки Дурова и призовёт его одуматься и вернуться на Родину. Будут долго говорить о терроризме, импортозамещении и плавно скатятся на обсуждение Украины.

В перерывах новости будут показывать сюжеты о том, как в "ДНР" поймали украинского шпиона с мешком телеграм от Яроша, а рабочие Уралвагонзавода готовы выехать на Кипр и размазать печень разработчиков Телеграм по набережной Лимасола.

Фабрика троллей Пригожина должна начать тысячами писать в сетях от имени студентов, компьютерных гиков и террористов тупые комментарии, что Телеграм больше не работает: "Превет, я терорист Махмуд, мы хатели всё взарвать, но Телеграм не работает, нипанимаем что делать".

Кроме того, они должны продвигать в соцсеточках и на форумах сразу три идеи: "Телеграм — проект Кремля", "Телеграм — проект Госдепа" и нечто мутное из серии "Не всё так однозначно, задумайтесь".

Новости
Смотрите зомбоящик, а не по интернетам шастайте!

Официальный представитель министерства обороны покажет фотографии разрушенных дата-центров Телеграм. Журналисты узнают на них сирийские химические объекты, попавшие накануне под удары американских Томагавков. В ответ Минобороны покажет им мультик про почтальона Печкина и нарисует Фигвам.

В Кремле целесообразно провести церемонию награждения героев спецоперации против Телеграм. Медали будет вручать сам Путин. На вручении должны присутствовать высокие гости из Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, Саудовской Аравии и Науру, а все награждаемые будут в черных балаклавах.

В Воронеже необходимо отключить электричество, воду, перекрыть канализацию, предупредить население о готовящихся ковровых бомбардировках. Зачем — никто толком не знает, просто традиция такая.

В офисе ФБК Алексея Навального нужно провести обыски и в очередной раз изъять всю оргтехнику — под предлогом того, что на ней установлен Телеграм.

Russia Today должна снять сюжет с американским бомжом, который за пузырь дешёвого виски расскажет, что до блокировок был программистом Телеграм, но теперь потерял работу и оказался на улице. Он же сможет рассказать, что отравление Скрипалей британские спецслужбы координировали именно через Телеграм.

Чтобы отвлечь внимание общественности от Телеграм, придётся временно разблокировать Pornhub и Рутракер, а Яндекс наоборот — заблокировать. Странно, но активные пользователи интернет этого даже не заметят.

Медведеву нужно открыть и тут же закрыть свой телеграм-канал, а в Инстаграме повесить фотографию, на которой он с комично-торжественным лицом удаляет Телеграм из своего iPad’а.

Ну и, наконец, Думе нужно за один день принять в трёх чтениях закон "О недопустимости отрицания блокировки Телеграм", на основании которого Роскомнадзор сможет блокировать бложики, в которых пишут о том, что Телеграм работает не хуже прежнего.

С этого момента за упоминание Вконтакте слов "Сталингулаг" и "Незыгарь" будут сажать, а после упоминания в СМИ слова Телеграм нужно будет писать "запрещённый на территории РФ мессенджер".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Вадим ЖартунВадим Жартун
Место
Россия
Объект
Telegram
Источник
Источник:Блог Вадима Жартуна
Поделиться в Facebook

Наши блоги