Не понимаю, почему в неравной борьбе с Телеграмом государство до сих пор не применило свои мощнейшие и не имеющие аналогов в мире технологии. День — и проблема Телеграм была бы решена самым радикальным образом. Всё давно испытано, обкатано, готово к бою. Вот секретный план Кремля по блокировке Телеграм, полученный из анонимных источников, близких к Администрации Президента.

Для начала Патриарх должен объявить, что пользоваться Телеграмом грешновато, отслужить молебен о ниспослании Телеграму сбоев и отказов, а заодно благословить Роскомнадзор на борьбу с этим злом.

Сразу после этого православные байкеры-коммунисты могут провести крестный ход и, сделав вокруг храма Христа-спасителя три круга, незамедлительно направиться на своих байках в автопробег на Корсунь. На байках обязательно должны быть колорадские ленточки и хоругви с надписями "Кто поставил Телеграм, тот получит по мордам!"

По пути колонна будет останавливаться в городах, спрашивать у местных школьников, есть ли у них Телеграм, и дружно, толпой, бить тех, кто скажет, что есть. Всё это, разумеется, должно снимать НТВ.

Дерипаске нужно срочно запросить из бюджета миллиард долларов на борьбу с Телеграм: изготовление плакатов, постеров и строительство нового здания для подразделения по борьбе с Телеграм — рядом с космодромом Восточный или в Сколково. Лучше — и там, и там.

Захаровой придётся выступить от МИДа с заявлением, что первым посылать телеграммы с помощью электричества придумал русский дипломат Павел Шиллинг ещё в 1832 году. После пресс-конференции она будет рыдать в туалете оттого, что первый раз в жизни сказала правду.

Алмаз-Антей нужно анонсировать новый зенитно-ракетный комплекс С-666, способный перехватывать и сбивать сообщения Телеграм даже в ближнем космосе.

Росгвардия должна провести обыски в отделениях Почты России по всей стране и изъять все телеграммы. На руководителей отделений завести уголовные дела по экстремистским статьям. Бить шокерами, дубинками, сажать на бутылки, пару человек — повесить в камерах.

ФСБ нужно заявить, что за последние сутки ими в стране было предотвращено 100 случаев использования Телеграм, раскрыта преступная группа Телеграмеров, у них изъяты телефоны, ноутбуки и ящик взрывчатки, все члены группы уже дают признательные показания.

На Поклонной горе необходимо согнать на митинг бюджетников и студентов. Таджики-дворники будут стоять с плакатами "Телеграм — ко всем чертям!", рабочие — бухать и спрашивать у студентов, что такое Телеграм, а студенты — постить фоточки с митинга в свои группы в Телеге.

На следующий день Роскомнадзор может объявлять, что Телеграм полностью побеждён на 147% территории РФ. ВЦИОМ опубликует результаты опроса, согласно которому у 100% опрошенных Телеграм больше не работает, а 86% о нём даже не слышали.

На Первом канале нужно организовать ток-шоу с Малаховым, на котором выступит двоюродная племянница троюродной бабушки подруги дедушки Дурова и призовёт его одуматься и вернуться на Родину. Будут долго говорить о терроризме, импортозамещении и плавно скатятся на обсуждение Украины.

В перерывах новости будут показывать сюжеты о том, как в "ДНР" поймали украинского шпиона с мешком телеграм от Яроша, а рабочие Уралвагонзавода готовы выехать на Кипр и размазать печень разработчиков Телеграм по набережной Лимасола.

Фабрика троллей Пригожина должна начать тысячами писать в сетях от имени студентов, компьютерных гиков и террористов тупые комментарии, что Телеграм больше не работает: "Превет, я терорист Махмуд, мы хатели всё взарвать, но Телеграм не работает, нипанимаем что делать".

Кроме того, они должны продвигать в соцсеточках и на форумах сразу три идеи: "Телеграм — проект Кремля", "Телеграм — проект Госдепа" и нечто мутное из серии "Не всё так однозначно, задумайтесь".

Официальный представитель министерства обороны покажет фотографии разрушенных дата-центров Телеграм. Журналисты узнают на них сирийские химические объекты, попавшие накануне под удары американских Томагавков. В ответ Минобороны покажет им мультик про почтальона Печкина и нарисует Фигвам.

В Кремле целесообразно провести церемонию награждения героев спецоперации против Телеграм. Медали будет вручать сам Путин. На вручении должны присутствовать высокие гости из Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, Саудовской Аравии и Науру, а все награждаемые будут в черных балаклавах.

В Воронеже необходимо отключить электричество, воду, перекрыть канализацию, предупредить население о готовящихся ковровых бомбардировках. Зачем — никто толком не знает, просто традиция такая.

В офисе ФБК Алексея Навального нужно провести обыски и в очередной раз изъять всю оргтехнику — под предлогом того, что на ней установлен Телеграм.

Russia Today должна снять сюжет с американским бомжом, который за пузырь дешёвого виски расскажет, что до блокировок был программистом Телеграм, но теперь потерял работу и оказался на улице. Он же сможет рассказать, что отравление Скрипалей британские спецслужбы координировали именно через Телеграм.

Чтобы отвлечь внимание общественности от Телеграм, придётся временно разблокировать Pornhub и Рутракер, а Яндекс наоборот — заблокировать. Странно, но активные пользователи интернет этого даже не заметят.

Медведеву нужно открыть и тут же закрыть свой телеграм-канал, а в Инстаграме повесить фотографию, на которой он с комично-торжественным лицом удаляет Телеграм из своего iPad’а.

Ну и, наконец, Думе нужно за один день принять в трёх чтениях закон "О недопустимости отрицания блокировки Телеграм", на основании которого Роскомнадзор сможет блокировать бложики, в которых пишут о том, что Телеграм работает не хуже прежнего.

С этого момента за упоминание Вконтакте слов "Сталингулаг" и "Незыгарь" будут сажать, а после упоминания в СМИ слова Телеграм нужно будет писать "запрещённый на территории РФ мессенджер".