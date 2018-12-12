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Путин в Штази: названы последствия скандала с президентом РФ

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Публикация в Германии архивов немецкой разведки, согласно которым Владимир Путин в 80-х годах был агентом тайной полиции ГДР Штази, нанесла ощутимый удар репутации российского президента на Западе.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко. Эксперт напомнил, что после объединения Германии архивы Штази активно рассекречивались: "Они не боялись показывать, кто был агентом, кто не был".

"Там очень остро реагировали на людей, которые были агентами Штази, потому что Штази была спецслужбой на уровне КГБ, которая сделала очень много плохих вещей для немцев – преследования, пытки, заключения. Она имеет очень плохой шлейф, и эти архивы постепенно рассекречиваются. То, что это произошло – это минус Путину", – заявил Мусиенко.

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Оказывается, Путин - шпион и предатель родины!

По словам эксперта, то, что Путин был агентом КГБ – общеизвестно, но его членство в Штази стало неожиданностью.

"Он активно сотрудничал с Восточной Германией, и разведки между собой сотрудничали. Хотя понятно, что ГДР была на стороне Советского Союза, но это не добавляет ему баллов – только минусы к уже существующим минусам в репутации", – заключил он.

Путин в Штази: названы последствия скандала с президентом РФ

Отметим, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не опроверг подлинность документа. По его словам, Министерство государственной безопасности ГДР ранее сотрудничало с КГБ.

В представительстве КГБ в Дрездене Путин работал с 1985 по 1990 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, на недавней встрече в Париже Запад встретил Владимира Путина даже прохладнее, чем можно было ожидать. В последний момент рассадку мировых лидеров меняли так, чтобы не позволить Путину поговорить с Трампом.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ПутинАлександр Мусиенко
Место
Германия
Тег
Россия
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Santi Amonito
Santi Amonito
С семеновского "фон Штырлица" зародился штырлиц-ху*ло. Мюллер бы повесился увидев такое уе*ище.
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
ДЕДИВАИВАЛИ...
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Кацарылые неприятно что ваш король немецкий офицер?
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