Сделка с дьяволом: о чем договорились Россия и Израиль и чем это грозит

Израиль и Россия нашли точки соприкосновения в сирийском вопросе, что может иметь серьезные последствия для региона. Одна из ключевых целей Тель-Авива – вытеснить Иран из Сирии. Ради этого Израиль готов идти на спорные, если не сказать опасные компромиссы.

Москва же, несмотря на союз с Тегераном, хочет поддерживать умеренно хорошие отношения с Тель-Авивом, потому в некоторых ситуациях готова "жертвовать" интересами Ирана и даже собственной техникой.

О причинах и последствиях сближения двух стран – в материале OBOZREVATEL.

Плодотворный визит

Израиль согласился допустить к своим северным границам войска президента Сирии Башара Асада, что значительно укрепит позиции союзника РФ, да и самой Москвы – и в военном, и в политическом планах.

"Со слов высокопоставленного политического источника, достигнуты договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы. Они предусматривают, что армия Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и "Хезболлы", – сообщает "Второй канал".

Судя по всему, недавний визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву прошел более чем плодотворно. Он был одним из немногих мировых лидеров, приехавших к Владимиру Путину на военный парад 9 мая. И это был мощный сигнал лояльности и готовности к диалогу. Не удивительно, что на следующий день Москва в качестве жеста доброй воли отказалась от идеи продать в Сирию или развернуть там зенитно-ракетные комплексы С-300, из-за которых нервничал Тель-Авив.

После переговоров Нетаньяху сделал ряд знаковых заявлений. Сначала премьер подчеркнул, что РФ не станет мешать действиям Израиля в Сирии. Чуть позже и вовсе дал понять, что Россия якобы тоже хочет, чтобы иранских сил не было в этой стране.

Гремучая смесь в Сирии

Поведение Тель-Авива в данной ситуации нельзя назвать неожиданным. Отношения Израиля и Ирана – взрывоопасная гремучая смесь, которая десятки лет держит в напряжении регион. В частности, Тегеран поддерживает в Ливане террористическую шиитскую группировку "Хезболла", которой противостоит Тель-Авив.

Считается, что Иран поставляет организации тысячи тонн вооружений и боеприпасов, в частности ракеты. Вся соль в том, что Сирия в данном случае зачастую выступает перевалочным пунктом. Потому "Хезболла" сражается за Асада, впрочем как и сам Тегеран – с 2011 года.

Израиль опасается, что Иран обустроит на сирийской территории военные базы и запустит заводы по производству ракет для более простой доставки их "Хезболле". Потому Тель-Авиву так важно вытеснить Тегеран из Сирии или хотя бы отбросить подальше от своей страны. Москва предложила именно то, чего так жаждет Израиль: относительно безопасную границу и ослабление позиций Ирана. Судьба же Башара Асада, пусть и запятнанного военными преступлениями, Тель-Авив мало беспокоит.

Чего добивается Москва

Координация между Израилем и РФ выгодна обеим сторонам. Для Кремля это способ ограничить влияние США в регионе, укрепить позиции своего ставленника в Сирии и получить большую свободу действий.

Более того, для Москвы крайне важно сохранить довольно отрешенную политику Тель-Авива относительно агрессии в Украине. Израиль принципиально не присоединился к санкциям Запада против России и, судя по последним заявлениям, делать этого не собирается. Да и после 2014 года Тель-Авив воздерживается от поставок оружия в Украину, хотя во время обострений с Москвой Израиль намекал на такую возможность.

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"Мы создали как бы свои особые отношения с Россией и во многом считаемся с российскими интересами", – на днях честно признался министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Не стоит сбрасывать со счетов и торгово-экономические связи между странами. В 2017 году объем двусторонней торговли превысил $3 млрд.

А вот военные инциденты между Россией и Израилем не должны вводить в заблуждение. Если говорить об уничтожении Тель-Авивом хваленой российской системы "Панцирь-С1" во время удара по иранским позициям, то Москву предупреждали о предстоящем обстреле.

Показательна и реакция РФ. Хотя Израиль нанес десятки ударов по иранцам – союзникам России – Москва никогда не выражала свой протест, даже когда в процессе уничтожалась поставленная ею техника.