Счет на миллионы: СМИ узнали о вбросах на "выборах" Путина

Эксперт в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин подсчитал, что за президента РФ Владимира Путина было вброшено 18 марта свыше 10 миллионов бюллетеней.

"В этом году заметны две вещи. Во-первых, судя по всему, усилия по тому, чтобы избежать по возможности фальсификаций в день подсчета, которые, по слухам, предпринимали разные инстанции от Администрации президента до ЦИК, усилия по вразумлению избиркомов на местах, кажется, возымели действие. И объем манипуляций на этих выборах – это примерно 10 миллионов голосов в пользу Путина, это меньше, чем на всех выборах, кроме 2004 года", – рассказал он "Радио Свобода".

Шпилькин отметил, что существует три лидера на всех предыдущих выборах.

"Это выборы Медведева (нынешний премьер-министр РФ. – Ред.), где уровень манипуляции был где-то 15 миллионов голосов. Потом были "думские" выборы 2011 года, где было чуть-чуть меньше, но зато это вышло наружу и вызвало большое общественное возмущение. И были выборы 2016 года, когда абсолютный объем манипуляций был меньше, но из-за низкой явки и малого количества проголосовавших относительный уровень был примерно такой же", – добавил эксперт.

Он пояснил, что тогда было около 11,5-12 миллионов голосов. Нынешние же 10 миллионов на фоне реально полученных Путиным 45 – значительно меньше, чем 11 млн на думских выборах, которые были получены "Единой Россией" на фоне реальных 14 миллионов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Европейском Союзе выступили с жестким заявлением касательно незаконных выборов Путина на территории аннексированного Крыма.