Ни в полемику вступать, ни спорить ни с кем не буду, отмечу лишь одну особенность проходящей избирательной кампании. Вернее, одно последствие этой кампании.

18 марта - это история не про Путина. С Путиным и без голосования всё ясно - он останется президентом ещё минимум на 6 лет.

Нравится или не нравится кому, в результате ТВ-пропаганды или благодаря особенностям менталитета россиян, но Владимир Путин имеет доверие устойчивого большинства в стране.

Участие Алексея Навального в выборах не отменяло бы победы Путина, но сделало бы кампанию по настоящему политической. Явлинский своей кандидатуры, конечно, не снял бы, но остальные демократические голоса - неважно из каких соображений - пришли бы к Навальному. Ксения Собчак своей кандидатуры при таком раскладе выставлять бы не стала.

То есть, в федеральном масштабе повторилась бы история тех московских выборов и стало бы ясно, а что на самом деле представляют из себя протестные демократические силы в России.

Это 1-2%, как убеждает нас ВЦИОМ, или под 30%, как показало вскрытие урн в Москве в сентябре 2013 года.

Почти треть голосов протеста это не просто много. Это совершенно другая картина политического поля. Нас же убеждали, что вторая после провластных сил - коммунисты, третья - жириновцы и где-то там в конце едва видны демократы. Оказалось наоборот: власть, затем демократическая оппозиция и где то там в зоне погрешности остальные. Даже голоса за яблочника Митрохина существенно не повлияли на результат.

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Из выборов мэра Москвы-2013 вырос результат муниципальных выборов-2017. Демократы увидели, что их много, поверили в свои силы, предприняли первую реальную попытку объединения и, наконец-то, в первый раз получили ощутимое представительство на районном уровне столицы.

Илья Яшин не на голом месте и не благодаря своей электоральной неотразимости обрёл должность Главы Красносельского района Москвы (это же не первая его попытка избрания в депутаты) - это всходы того, 4-ёх летней давности посева.

И если московские демократы не перессорятся вконец, то через 2 года мы увидим и другую городскую Думу. А затем возможна всерьёз и борьба за мэра Москвы.

От первого шага к объединению в 2013 г, позволившего увидеть и поверить в свои силы, до весомой заявки на пост мэра в 2023 г. - путь длиной в 10 лет.

И угол срезать негде, не получается короче, если идти демократическим путём. И это лишь в одном субъекте Федерации. В масштабе всей России он не будет короче.

И вот мы делаем бойкот. Не будем анализировать последствия его на расширение раскола демократических сил. Этот анализ - пустое занятие. Мы даже не сможем увидеть и узнать, а сколько нас, протестных демократов, на самом деле.

Бойкот - невиданно щедрый подарок кремлёвским пропагандистам. Чем больше граждан демократических взглядов проигнорируют участие в выборах, тем контрастнее будет выглядеть преимущество коммунистов и жириновцев на фоне жалких 1-2% демократов.

Вот, зааплодируют, социологи-пропагандисты, мы же говорили, что демократическая оппозиция ничтожно мала и нечего с ней считаться…

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Да, открыто наглый недопуск А.Навального до выборов сильно ударил по эмоциональному настрою оппозиции. Но не руки опускать следовало бы, а, наоборот, предпринять попытку максимально мобилизоваться.

Массовый бойкот выборов со стороны демократов - акт сознательного политического самоуничтожения минимум на следующие 6 лет. О какой консолидации сил при таких мизерных результатах может идти речь? Кому консолидироваться то?

И даже, если явка будет 50 с небольшим процентов, то и её нельзя целиком отнести в заслугу призывов к бойкоту. И все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% - это избиратели Алексея Навального, будут от лукавого.

А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест.

Старт пути к демократическим переменам длиной минимум в 10 лет и на этот раз не состоится. И не столько по вине власти.

И прекратите возбуждаться аргументом "если не Навальный, то кто?!"

Иначе, в чём же отличие от тех, с кем боретесь. А если нет отличия, то чего же шило на мыло менять.

А так, бойкот, забастовка избирателей, не прогнёмся, чувство собственного достоинства и прочее, конечно красиво.