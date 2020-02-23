Боевые самолёты ВКС России атаковали турецкую военную колонну и помешали ей войти на территорию населенного пункта Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

Нанесение воздушных ударов по объектам вынудило турецкие силы покинуть район в целях собственной безопасности. Соответствующее видео появилось в канале в Telegram "Военный обозреватель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением. Это сделано по просьбе властей Сирии.

Самолеты РФ в Сирии атаковали военную колонну Турции Скриншот

Отмечается, что 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак на подразделения армии Сирии в направлении Кминас – Найраб. Четверо сирийских военных при этом получили ранения.

Отмечается, что сирийские войска при поддержке российской авиации отбили все атаки и уничтожили турецкую технику .

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Россия и президент Сирии Башар Асад 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

Также погибли пятеро турецких военнослужащих.

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