Самолеты Путина и Асада нанесли серию ударов по Сирии: погибло 30 мирных жителей

В понедельник, 2 декабря, в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию прав человека". Известно, что среди жертв есть дети.

По данным наблюдателей, 13 мирных жителей погибли во время бомбардировки рынка в населенном пункте Мааррет-эн-Нууман. Город граничит с Турцией и преимущественно содержится оппозиционными силами. Еще 18 человек получили ранения, большинство из них – в тяжелом состоянии.

Еще шесть человек погибли в результате авиаудара ВКС РФ в других районах провинции Идлиб на северо-западе страны.

Один человек, по данным Обсерватории, погиб в Саракеби в юго-восточной части Идлиба, еще один – в поселке Аль-Сарман вблизи Мааррет-эн-Нуумана.

В ходе атаки турецких войск на город Телль-Рифъат, находящийся под контролем сирийских курдов в провинции Алеппо, было убито 11 мирных жителей, в том числе восемь детей.

В Сирийском центре сообщили, что большинство из 11 убитых были перемещены из региона Африна, захваченного в 2018 году турецкими войсками и их сирийскими союзниками.

Председатель организации Рами Абдель Рахман добавил, что российские самолеты также нанесли удары по поселку Кфар Сиджна к югу от Идлиба.

Иллюстрация. Авиаудар по Сирии Народна правда

Тем временем Министерство обороны России сообщило о незначительных ранениях трех своих военных, якобы осуществлявших патрулирование вдоль границы с Турцией 2 декабря. Ранения, согласно версии ведомства, они получили в результате взрыва бомбы в приграничном городе Кобан.

Как писал OBOZREVATEL, недавно армия обороны Израиля атаковала десятки целей в Сирии, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада. По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще несколько были ранены.

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