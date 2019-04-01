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Самолет-убийца пилотов: раскрылась еще одна жуткая тайна Второй мировой

1.6тЧитать материал на украинском

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163, который использовали во время Второй мировой войны, "убивал" своих пилотов.

Об этом рассказали на выставке в Немецком музее в Мюнхене, передает "Лента.ру". Ранее неизвестные неполадки самолета обнаружили на его рентгеновских снимках.

Как выяснилось, из-за очень большой скорости, которую должен был развивать истребитель, топливо в нем быстро заканчивалось. Это вынуждало пилота часто возвращаться на исходную позицию.

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Самолет-убийца пилотов: раскрылась еще одна жуткая тайна Второй мировой

Messerschmitt Me 163

Отмечается, что в ходе испытаний самолета погибло множество пилотов.

Как отметил куратор авиации музея Андреас Хемпфер, использование самолетов было "чрезвычайно опасно для самих пилотов и оказалось техническим тупиком". Причем, из-за высокой смертности истребители считались "одноразовыми".

Messerschmitt Me 163 использовался во время Второй мировой войны. Мог развивать скорость до 830 километров в час. Продолжительность полета составляла около восьми минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда дайверов обнаружила в Коралловом море, неподалеку от побережья Австралии боевой авианосец США времен Второй мировой войны USS Wasp.

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Место
Германия
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