|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Самолет США провел разведку у границ России: что известно

953Читать материал на украинском

Американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен у границ России возле Калининградской области.

Как передает РИА "Новости", разведчик пролетел через зону полетной информации области.

Самолет совершил взлет с авиабазы Великобритании и взял курс в сторону Балтийского моря и его побережья.

Новости
Россия приготовила гиперзвуковые ракеты к удару — разведка США

Boeing RC-135V Rivet Joint

Boeing RC-135V Rivet Joint

ABPic

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео "схватки" бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и что?...обыденность
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения