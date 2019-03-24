Самолет США провел разведку у границ России: что известно

Американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен у границ России возле Калининградской области.

Как передает РИА "Новости", разведчик пролетел через зону полетной информации области.

Самолет совершил взлет с авиабазы Великобритании и взял курс в сторону Балтийского моря и его побережья.

Boeing RC-135V Rivet Joint ABPic

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео "схватки" бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!