Самолет США провел разведку у границ России: что известно

Американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен у границ России возле Калининградской области.
Как передает РИА "Новости", разведчик пролетел через зону полетной информации области.
Самолет совершил взлет с авиабазы Великобритании и взял курс в сторону Балтийского моря и его побережья.
Boeing RC-135V Rivet Joint
ABPic
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео "схватки" бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.
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