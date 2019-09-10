Самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша: трогательное видео

В Италии самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение малыша из рыболовной сети.

Инцидент произошел на пляже у острова Прочида, Неаполь, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На видео видно, как рыбаки освобождают пойманное животное из сети. Спустя пару секунд мать дельфина взмывает в воздух, как бы благодаря спасителей своего детеныша. Этот момент рыбаки сопровождают радостными возгласами.

Самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

Самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

Самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции закрыли пляж из-за возбужденного дельфина по кличке Зафар, который начал приставать к людям и тереться о байдарки.

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