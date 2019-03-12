‏ "С Путиным танцевать будет?" Глава МИД Австрии вызвала ажиотаж в сети

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала на переговоры к российскому коллеге Сергею Лаврову в павлопосадском платке.

Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).

"Это как если бы Лавров пришел на переговоры в Вене в тирольской шляпе с пером", - написал он.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль Скриншот видео

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и глава МИД России Сергей Лавров Скриншот видео

Пользователи сети отреагировали саркастическими комментариями, назвав поступок Кнайсль "прорывом".

"А что, платок красивый, не стыдно на людях показаться", "Это просто прорыв! Представитель такой значимой страны к нам приехал, да еще в платке! С Путиным танцевать будет?", "Платок зачетный! Любой бабе пойдет", "Дама на расхват в таком платке! Занимают очередь на танцы!" - прокомментировали они.

Глава МИД Австрии Карин Кайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке. Это как если бы Лавров пришел на переговоры в Вене в тирольской шляпе с пером pic.twitter.com/yiPl6NU77x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с президентом России Владимиром Путиным.

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