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‏ "С Путиным танцевать будет?" Глава МИД Австрии вызвала ажиотаж в сети

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала на переговоры к российскому коллеге Сергею Лаврову в павлопосадском платке.

Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).

"Это как если бы Лавров пришел на переговоры в Вене в тирольской шляпе с пером", - написал он.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль

Скриншот видео

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и глава МИД России Сергей Лавров

Скриншот видео

Пользователи сети отреагировали саркастическими комментариями, назвав поступок Кнайсль "прорывом".

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"А что, платок красивый, не стыдно на людях показаться", "Это просто прорыв! Представитель такой значимой страны к нам приехал, да еще в платке! С Путиным танцевать будет?", "Платок зачетный! Любой бабе пойдет", "Дама на расхват в таком платке! Занимают очередь на танцы!" - прокомментировали они.

‏ "С Путиным танцевать будет?" Глава МИД Австрии вызвала ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с президентом России Владимиром Путиным.

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Персоны
Владимир ПутинСергей Лавров
Место
Россия
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