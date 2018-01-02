С кем будет воевать Россия: названы два самых вероятных противника

Россия столкнулась бы с большими неприятностями, решив она воевать с равным ей по силе военным противником.

К такому выводу пришла американская аналитическая компания RAND, передает "Голос Америки".

Отмечается, что конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть "или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".

Отмечается, что в таком случае Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент России Владимир Путин сократил штатную численность армии РФ на 293 человека.