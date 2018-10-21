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Анатолий Стреляный
Анатолий Стреляный
ЖурналистВсе статьи автора

Русская тайна: кто займет место Украины в русском сознании

21.8т

Из готовящейся передачи "Ваши письма". Радио "Свобода". Прага.

Пишет господин Юмасяя: "Такое впечатление складывается, что если в информационном поле России не будет Украины, Россия погибнет. Ребята, займитесь своими проблемами, их у вас хватает, Сибирь скоро станет китайской. Отстаньте от Украины".

Отстаньте – это мое слово, я заменил им употребленное автором нецензурное, причем, очень грубое.

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Похоже, друзья, что место Украины в русском сознании скоро займет Китай, таки он. Страх перед Китаем овладеет и низами, и верхами – и надолго. На этом страхе они опять и сойдутся, верхи и низы. Он их сблизит и объединит. Забудут и про пенсионное надувательство, и про все, что в обычных условиях может вызвать бузу. Эта спайка, этот консенсус будет крепче лопнувшего крымского. Почему? Потому, кроме прочего, что слово "Китай" не будет произноситься. Оно будет только подразумеваться. Объединенные общим умолчанием, люди снова обретут чувство семьи единой. У каждой семьи свои тайны. Они-то и делают семью семьей. Вообще, в любой паре людей, в любом кружке, шайке, сообществе безмолвное взаимопонимание - самое надежное.

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И вот когда Китай самим своим вполне невинным существованием вытеснит из русского сознания все прочие страхи и заботы, тогда ему, русскому сознанию, легче будет расстаться и с Крымом, и с намерением показать кузькину мать Западу. Тот ряд мероприятий, который явится на деле капитуляцией исторического, по национальным, конечно, меркам, масштаба, пройдет почти не замеченным и даже не названным.

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Автор
Анатолий СтреляныйАнатолий Стреляный
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Анатолия Стреляного
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
Так, це давно вже так. Китай вже захопив тихою сапою землі у Заураллі. Китайці як роботящі чоловіки за Уралом катуюються вище за пияк-росіян.
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Клін Олекс
Клін Олекс
Адже насправді питання серйозне! А коментатори перетворили його, як завджи, на матюки, не включаючись у суть. Історія становлення і існування держав апріорі передбачала наявність зовнішнього ворога. Без нього формування політики всередині країни і боротьба з інакомисленням була неможлива, як і розкрадання бюджету під приводом "захисту кордонів" від зазіхань сусідів. І це притаманне не тільки раші. Вибираються, зазвичай, найбільш слабкі ланки, Тому наступна мішень РФ - ЄС. "Розділяй і володуй (якщо зможеш)", а Європа дає для того чіткі сигнали (Італія, Угорщина, Німеччина, "брексіт").
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Стец Богдан
Стец Богдан
Це покоління мокшинських язичників нездатне виачити китайську мову. Дегенератам та йолопам аона не дається.
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