УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Россию предложили исключить из еще одной международной организации

Читать новость на украинском

Россию нужно исключить из стран, которые являются членами международной организации Интерпол.

С предложением выступил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, опубликовав призыв в Twitter.

Новости
"Путин, введи войска!" Россия нацелилась на новый регион

"Россия должна быть исключена из Интерпола", – написал Макфол.

Такой пост стал реакцией на заявление сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о задержании его Интерполом по "заказу" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия готовит новый плацдарм в Беларуси по украинскому сценарию.

Место
Россия
Объект
Интерпол
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги