Россию предложили исключить из еще одной международной организации

Россию нужно исключить из стран, которые являются членами международной организации Интерпол.

С предложением выступил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, опубликовав призыв в Twitter.

"Россия должна быть исключена из Интерпола", – написал Макфол.

Такой пост стал реакцией на заявление сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о задержании его Интерполом по "заказу" России.

Russian needs to be excluded from Interpol. https://t.co/xKFZdF6HzS