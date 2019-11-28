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29 ноября • обновлено в 10:48
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"Валите из страны, гниды": россияне накинулись на Макаревича и Ахеджакову из-за Путина

11.4т
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Музыкант Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова после обращения к президенту России Владимиру Путину подверглись массовой критике со стороны россиян в социальных сетях.

В частности, множественные обращения появились в социальной сети Twitter. В адрес общественных деятелей выдвинули массу обвинений и оскорблений.

"Валите из страны, гниды": россияне накинулись на Макаревича и Ахеджакову из-за Путина

Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова

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Напомним, ранее актеры, музыканты и прочие представители культурной элиты страны обратились к Путину с призывом не подписывать закон об "иностранных агентах". Обращение подписали участники Конгресса интеллигенции, среди которых также писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актер Андрей Смирнов, режиссер Владимир Мирзоев, ученый Михаил Гельфанд.

После того, как обращение стало достоянием широких слоев публики, в адрес Макаревича и Ахеджаковой посыпались обвинения, упреки и ругань. В частности, их упрекнули в русофобии и предательстве своей страны. Общественным деятелям из-за несогласия с позицией руководства РФ предложили "валить из страны", поскольку те якобы "против России".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Андрей Макаревич Лия Ахеджакова Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
65
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
Ха. Русня робщет на украинских сайтах. Та не с с ыте, скоро вы все будете какими нить агентами. Лес будет валить каждый третий, а рыть каналы каждый второй. Ох и говнари
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3
hunt andres
hunt andres
Ни одного достойного имени среди перечисленных. А Улицкая и вовсе еврейка, живущая во Франции. И правильно, пусть канают!)))
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чего ещё можно ожидать от рабской быд ломассы?
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Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., Свинья это ты о нерабах из цегейропа?
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