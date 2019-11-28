"Валите из страны, гниды": россияне накинулись на Макаревича и Ахеджакову из-за Путина

Музыкант Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова после обращения к президенту России Владимиру Путину подверглись массовой критике со стороны россиян в социальных сетях.

В частности, множественные обращения появились в социальной сети Twitter. В адрес общественных деятелей выдвинули массу обвинений и оскорблений.

Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова

Напомним, ранее актеры, музыканты и прочие представители культурной элиты страны обратились к Путину с призывом не подписывать закон об "иностранных агентах". Обращение подписали участники Конгресса интеллигенции, среди которых также писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актер Андрей Смирнов, режиссер Владимир Мирзоев, ученый Михаил Гельфанд.

После того, как обращение стало достоянием широких слоев публики, в адрес Макаревича и Ахеджаковой посыпались обвинения, упреки и ругань. В частности, их упрекнули в русофобии и предательстве своей страны. Общественным деятелям из-за несогласия с позицией руководства РФ предложили "валить из страны", поскольку те якобы "против России".

Барон Мюнхгаузен: "А. Макаревич, Л. Ахеджакова, Д. Быков и другие представители русофобской либеральной тусовки просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах.

Им будет стыдно,что на них будут ставить клеймо предателя. А 30 серебренников регулярно получать не стыдно?" pic.twitter.com/mstL7cPQs2 — Vladimir067 (@Vladimir067) November 28, 2019

Блин, никогда не думал что эти люди предадут страну. Всегда очень нравился Макаревич, а сейчас просто плюю ему под ноги, это ему такой привет с Донбасса, засранец. https://t.co/yV8qVaaBYs — Шати Александр (@lRmqBxbizkGMU6b) November 28, 2019

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину.Макар и Ахпиджакова, валите из России. .Вы тут не нужны. На х...р https://t.co/MWtMLmfgM5 — Cергей (@fliger85) November 28, 2019

Макаревич, Ахеджакова и Улицкая выступили против "клейма "иностранного агента" https://t.co/Cud6JcYBeT Словосочетание "иностранный агент" никак не может оскорбить эту троицу, в простонародье называемую сбродом! Ибо "иностранный агент" для них должно быть лестным )))) — hardkvanon (@hardkvanon) November 28, 2019

СовФед и Госдума РФ одобрили законопроект, разрешающий признавать иноагентами физлица. По нему признаны иноагентами могут быть СМИ, юрлица, структуры и организации и даже физлица. Быков, Ахеджакова, Макаревич и Улицкая не поддерживают позицию руководства страны,они против России — Космаков Алексей (@alex_kosmakov) November 28, 2019

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину https://t.co/iLOfWAvIep

если к этому призывают вот такие гниды,закон нужно вводить срочно — ecce homo! (@MichailKri) November 28, 2019

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.

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