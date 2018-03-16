Россияне массово кинулись искать выпавшее из самолета золото: появились фото и видео

В российском Якутске, где накануне из грузового самолета Ан-12 выпали несколько тонн золота, второй день активно ищут золотые слитки.

Как сообщило местное издание Sakhalife, люди ведут поиски по всему периметру падения драгметаллов (площадь которого составляет несколько квадратных километров).

При этом в соцсетях, тем временем, появилась карта, на котором отмечена территория падения груза.

В свою очередь КП сообщает, что местные жители всю ночь рыскали в окрестностях аэропорта с фонариками, несмотря на то, что согласно заявлению транспортной полиции и следкома, все слитки уже собраны, и искать больше нечего.

Помимо этого, по информации российских СМИ, число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после информации о потере золота выросло в три раза.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что выпавшие из самолета в РФ слитки оказались не золотыми.