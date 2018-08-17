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ПолитикаЭкономика
Максим Глущенко
Максим Глущенко
Эксперт в сфере развития ВПК УкраиныВсе статьи автора

Россиянам такое не по карману: Трамп подписал самый большой за всю историю военный бюджет

7.5т

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на следующий финансовый год, который начинается в США в октябре. В середине июня Сенат большинством голосов ("за" 85, "против" 10 сенаторов) принял решение профинансировать Пентагон на рекордную сумму – $ 716 млрд. Расходы на американскую оборонку уже успели окрестить как "беспрецедентные" и "астрономические". Сумма действительно немалая, особенно если сравнивать с бюджетами других стран-членов НАТО, которые тратят на эти цели в десятки раз меньше. Например, Франция около $ 57 млрд, Германия – $ 44 млрд.

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Но США уже долгое время являются лидерами по военным расходам. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2017 г. на военные цели во всем мире уходит астрономическая сумма - $ 1трлн. 739 млрд. В тройке лидеров США (35% общемировых военных расходов), Китай (13%,) и Саудовская Аравия (4%).

Несмотря на критику Трампом дороговизны оборонных программ, в целом Пентагон не особо опасался секвестра оборонного бюджета, ведь предвыборная программа нынешнего президента США предусматривала восстановления оборонного могущества Америки в рамках основного лозунга президентской кампании: Make America Great Again. Хотя поводы для волнений у производственных гигантов были. Одним только своим твитом о завышенной стоимости производства истребителей F-35 Дональд Трамп обрушил акции Lockheed Martin, капитализация которой в первый же час после заявления упала на $2 млрд. Но после вступления в должность и ряда встреч с руководителями крупных корпораций риторика выровнялась, а военный бюджет только вырос. Критики немало и внутри США, но Трамп тут хотя бы последователен в своих поступках и хочет, чтобы граждане видели исполнение им своих обещаний.

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Впрочем, увеличение военных расходов - это тренд, возникший задолго до Трампа. В 2015 году на оборону было выделено $ 596, в 2016 - $ 611 млрд, в 2017 – $ 618 млрд, а в 2018 почти $ 700 млрд. И вот теперь еще "добавка" в $ 16 млрд долларов.

На что планируется потратить такую сумму? Это увеличение численности личного состава и увеличение их жалованья, финансирование зарубежных операций, закупка вооружений и разработка новых проектов. Приоритетом военного бюджета-2019 можно считать наращивание вооружений. Выделяются средства на разработку перспективного стратегического бомбардировщика, постройку трех кораблей береговой обороны, авианосца трех эсминцев, двух подводных лодок и даже шести (!) ледоколов. Понятно, что все это за год не построишь, а потому новый бюджет можно назвать, условно говоря, инвестиционным, нацеленным на будущую модернизацию армии. Как раз этим и вызваны цифры, впечатлившие СМИ. Так, только в $7,6 млрд. обойдутся 77 самолетов F-35.

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Принятый финансовый документ вызвал резкую, но вполне ожидаемую критику двух стран – России и Китая. Что касается РФ, то очевидно, что подобные расходы россиянам просто не по карману. Их военный бюджет в нынешнем году $ 46 млрд., а "соревнование" с американцами они просто не потянут по экономическим причинам. Но при этом некий паритет в системах вооружений им поддерживать надо. Можно сказать, что увеличение военного бюджет США с большей степенью вероятности повлечет увеличение военного бюджета РФ, а значит возможное сокращение расходов на социалку, медицину и образование. При этом у американцев несравнимо больший ресурс, позволяющий более безболезненно увеличивать военные расходы. Кстати, планы США по сооружению ледоколов – прозрачный намек, на желание посоревноваться с Россией на арктическом направлении.

В случае с Китаем, то их недовольство вызвало упоминание оборонном документе компаний ZTE и Huawei Technologies. Американцы считают, что они могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями в США и получать доступ к технологиям двойного назначения. Поэтому в бюджете предусмотрен более жесткий, чем ранее контроль со стороны американского Комитета по иностранным инвестициям. Впрочем, эта история не нова. В течение нескольких последних лет появлялась информация о том, что американские спецслужбы, считают китайские высокотехнологические компании тесно связанными с китайским правительством. А стало быть, а их продукция создает потенциальную угрозу нацбезопасности.

Среди перечисленных выше расходных статей есть та, которая напрямую касается Украины. Документом предусмотрена помощь и нашей стране в размере $ 250 млн. (в нынешнем – $ 350 млн.). Из этих средств $ 50 млн. будут направлены на поставку летальных видов вооружений. Понятно, что помощи много не бывает, но в нашем случае, помимо цифр, главное эффективное использование предоставляемой поддержки. Ведь можно бесконечно получать военные автомобили, полевые госпитали или беспилотники, но потом "благополучно" хоронить их на складах и в ангарах. Будем надеется, что такого не случится.

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Автор
Максим ГлущенкоМаксим Глущенко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Исаев Денис
Исаев Денис
Половина военного бюджета если не больше на содержание военных баз пойдёт.
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