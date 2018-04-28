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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Россиянам навязали протухший собачий корм национал-патриотизма

1.4т

"Память" у власти

Один из лидеров националистов Белов-Поткин заявил в интервью Би-би-си: "Современная Российская Федерация в плане национализма ушла так далеко, что мне такое и не снилось. Те вещи, которые в свое время декларировало общество "Память", сейчас являются основой государственной политики".

Люди, заставшие Перестройку, помнят бородатых клоунов из патриотического общества "Память" (кстати, и сам Поткин выходец оттуда). В условиях тогдашней свободы слова они проиграли все подчистую. Их кандидаты с треском проваливались практически на любых выборах. Тогда они воспринимались как странные маргиналы без политического будущего.

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На первых свободных выборах в 1990 — 1991 россияне проголосовали против национал-патриотов, за "Демократическую Россию". Кандидаты "Памяти" и ее союзников потерпели оглушительную неудачу. В условиях свободных СМИ и выборов россияне выбрали демократию.

В последние годы, в условиях профанации избирательных процедур и тотальной пропаганды жителям России под видом свежего идеологического деликатеса навязали протухший собачий корм национал-патриотизма, который они в недавнем прошлом с отвращением отвергли. Когда свобода выборов и СМИ будет восстановлена, путинская правящая "Память" (и ее "патриотическая" идеология) разделит незавидную участь своей исторической предшественницы и окажется выброшенной на политическую помойку.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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