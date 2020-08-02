Россия впервые не поддержит Лукашенко на выборах, – Цепкало

Экс-кандидат в президенты Беларуси заявил, что Кремль не поддержит Лукашенко на выборах.

Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

Об этом в интервью hromadske рассказал оппозиционный экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало. Москва боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем.

Белорусы могут расценить такие действия России как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.

"И для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее (ведь нет пока гарантии, что его переизберут) или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", – заявил Цепкало.

Он уточнил, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

"Причем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев", Затулин сказал, что это маразм и вообще стоит вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько заявил, что Россия впервые не поддерживает Лукашенко перед выборами, а президент РФ Владимир Путин затаил обиду на него и не отказывается от идеи поглотить страну.