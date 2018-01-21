После двух дней рассказов Лаврова – российские войска из Африна не уйдут, они оттуда 20 января официально ушли на подконтрольную Асаду территорию возле Алеппо. Эрдоган вынудил Кремль обменять мухафазу Африн и район Тель-Афар на территорию на стыке мухафаз Идлиб, Алеппо и Хама, которую армия РФ, поддерживаемый ею ИГИЛ, и асадисты две недели с ожесточенными боями отбивали у сирийской оппозиции. Эрдоган вначале терпел это нарушение перемирия и соглашения в Астане о "зонах деэскалации", но когда россияне захвати слишком большой кусок турецкой "зоны деэскалации", он не выдержал и предъявил права: в МИД Турции 9 января вызвали посла РФ для объяснений. Последовала серия сложных переговоров, и в итоге 20 января турецкая армия и Сирийская Свободная армия (ССА) начали операцию "Оливковая ветвь", а отряды оппозиции в этот день сдали без боя асадистам пустую авиабазу Абу Духур в мухафазе Идлиб, за которую до того шли упорные бои.

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Таким образом, если операция "Оливковая ветвь" пройдет успешно, в чём сложно сомневаться, то под контроль ССА, поддерживаемой Турцией, перейдет около 2200 кв. км. Армия Асада и ИГИЛ, поддерживаемые Россией, взамен уже взяли территорию около 2500 кв. км и им остается удалить отряды оппозиции, попавшие в окружение, лишь с 300 кв. км, что тоже будет сделано. Около 1000 кв. км там контролирует ИГИЛ. РФ и Асаду придется ещё раз его полностью побеждать, или законсервировать, что более вероятно, так как это "ручной", а не "дикий" ИГИЛ, и он может пригодиться. Сбывается прогноз "ИГИЛ в Сирии будет ещё появляться", сделанный Генштабом США в ответ на победные реляции Генштаба РФ о полном разгроме ИГИЛ. Этот ИГИЛ на границе Идлиба будет головной болью в основном только для Эрдогана, – Москва уже готовится к войне с ним в Сирии, и закладывает мину в виде исламистов.

ИГИЛ будет призывать сирийцев встать на защиту ислама против светской Турции, и этим дополнять социалиста Асада, который призовет народ подняться против "османского ига". У Асада ещё 19 января пообещали сбивать турецкие самолеты, а 20 января, после получения от МИД Турции извещения о начале "Оливковой ветви" долго ругались, что Турция всегда лжёт. Но пока асадистам остается только ругаться, так как Москва была вынуждена принять условия Анкары по обмену частями "зон деэскалации".

Москве во время президентских выборов совершенно не нужна ещё и война с турками в Сирии. Поэтому с Эрдоганом договорились: Россия выводит свои войска из Африна и арабских районов, которые отряды Рабочей партии Курдистана захватили, когда помогали Асаду брать Алеппо, турки и ССА не штурмую Алеппо и не трогают Асада, территориями обмениваемся и бизнес как обычно. Турецкие дипломаты одержали крупную победу над Лавровым, в ответ на что российские "дипломаты" сделали ассиметричный ход – наняли греческих анархистов поджечь 20 января посольство Украины в Афинах, а пророссийская партия "Сербская лига" в этот день попросила Путина ввести войска в Косово.

Такая себе шумовая завеса для поддержки престижа России в день начала "Оливковой ветви", чтобы все не смотрели только на новости из Турции. Виновником "Оливковой ветви" Москва, как обычно, назначила США, – те за три дня до начала этой операции пообещали помочь курдам Сирии создать 30-тысячную армию для охраны границы с Турцией, чем якобы вывели из себя Эрдогана. МИД РФ привычно "забыл", что операция "Оливковая ветвь" готовилась полгода, турецкие СМИ о возможном вводе войск в Африн начали писать ещё минимум в сентябре 2017 г. и что США никогда не имело дел с курдскими группировками в Африне.

Вся эта "дымовая завеса" призвана скрыть простой факт, – Москва "слила" союзника – афринских курдов. Показательно, что 20 января премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади провел переговоры с главой Кабмина Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Эта их первая встреча после референдума, и СМИ уже начали писать об "оттепели" в арабско-курдских отношениях. "Оливковая ветвь" де-факто хоронит и проект Кремля о конгрессе народов Сирии в Сочи в поддержку Асада, который намечен на 29-31 января. Сирийская оппозиция отказалась в нем участвовать. Турция тоже, если в Сочи приедут представители Рабочей партии Курдистана и производных от неё организаций. Теперь, похоже, даже они в Сочи не приедут, и "конгресс", если состоится, будет всего лишь пиар-акцией в президентских выборах в РФ, призванной показать: "политика Путина живёт и побеждает", даже когда проигрывает.

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После сдачи Москвой курдов Африна встает вопрос: кто следующий на "слив"? В Сирии это будет Асад, которого она будет "сливать" медленно и по частям, – у Эрдогана слишком сильные "козыри", чтобы его игнорировать. Украина тоже набирает "козыри" и не только в виде "Джевелинов", что делает вероятной перспективу "слива" вооруженных группировок из ОРДЛО и Приднестровья по сценарию близкому к "афринскому". Войска России уходят из ОРДЛО, как ушли из Африна и не мешают ВСУ проводить операцию аналогичную "Оливковой ветви" по принципу: кто не убежал "за поребрик" – мы не виноваты, Молдове без боя возвращают Приднестровье, взамен чего в ПАСЕ или в ООН дают "зелёный свет" предложению РФ о начале переговоров по статусу Крыма. В этом отличие от "афринского сценария" – возврат Донбасса, Приазовья и Приднестровья – обязательное условие для начала таких переговоров. Не исключено, может добавиться и условие ухода России из округа Цхинвали, который она называет Южной Осетией, с тем, чтобы начались и переговоры о статусе Абхазии, – ситуация к этому располагает.