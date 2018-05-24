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Катастрофа MH17 на Донбассе: следствие заявило о новых доказательствах против РФ

1.8тЧитать новость на украинском

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу по делу MH17, заявил, что располагает новыми доказательствами о причастности России к трагедии.

Об этом он заявил на конференции по делу о сбитом МН-17 в ответ на вопрос российского журналиста о каких-либо еще доказательствах против России, помимо тех, что были обнародованы сегодня, 24 мая.

"Располагаете ли вы еще какими-то доказательствами, помимо фотографий и видео? Возможно, у вас есть спутниковые снимки?" - спросил корреспондент "Новой газеты".

В ответ на это главный прокурор отметил, что следствие не собирается раскрывать все карты для "другой стороны".

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"Как мы уже отмечали ранее в нашей презентации, у нас имеется больше доказательств и информации, чтобы поддержать выводы касательно перевозки БУКа, но мы не будем говорить, что это. Мы это оставляем в нашем досье. Мы не хотим сообщать обо всем, что нам известно, чтобы не раскрывать свои карты для другой стороны. Мы не будем этого делать", - заявил Вестребеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило,что Boeing-777 был сбит из российского "Бука".

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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