Россия призналась в колоссальных потерях в Сирии: без вранья не обошлось 

Потери вооруженных сил России за три года операции в Сирии составили 112 человек.

Об этом сообщил экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отметив, что почти половина приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, передает "Интерфакс".

"Из техники потеряны восемь самолетов, семь вертолетов и, возможно, один-два БТР-а и бронеавтомобиля", - отметил он в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

Для сравнения Бондарев привел число советских потерь в Афганистане: за три первых года войны погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

"Сравним и с "прогрессивным Западом": за три года войны в Ираке (2003-2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США - 2309, 10-20 танков "Абрамс", несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов", - сказал Бондарев.

По его мнению, российская контртеррористическая операция в Сирии доказала, что РФ "научилась воевать". "Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена", - сказал экс-главком.

Напомним, российский транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим. В результате погибли 39 человек. Позже в сети опубликовали список погибших.

17 сентября 2018 года над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту было 15 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время февральского боя между российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и войсками США в Сирии погибли от 200 до 300 человек.