"Победа Вейшнории!" Россия позорно "утопила" подлодки у берегов Сирии

В сети высмеяли очередную "победу" российских войск. На этот раз казус произошел с подводными лодками, которые вышли из строя в Сирии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), который прокомментировал данную новость.

"Там санкции… Очередная молниеносная операция вооруженных сил Вейшнории. Личный состав представлен к наградам", – написал он.

По сообщениям российских СМИ, подлодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" были доставлены в Сирию, но вышли из строя из установленных на них старых советских батарей. А новые импортные батареи Россия не может получить из-за западных санкций.

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Отмечается, что субмарины были введены в строй в 2014 – 2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами "Калибр".

Вейшнория – виртуальное государство, согласно легенде военных учений "Запад-2017" является условным противником союза России и Беларуси.

Российская подлодка

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли судьбу российских "мегапроектов".

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