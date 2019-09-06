Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Победа Вейшнории!" Россия позорно "утопила" подлодки у берегов Сирии

44.3т Читать материал на украинском

В сети высмеяли очередную "победу" российских войск. На этот раз казус произошел с подводными лодками, которые вышли из строя в Сирии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), который прокомментировал данную новость.

"Там санкции… Очередная молниеносная операция вооруженных сил Вейшнории. Личный состав представлен к наградам", – написал он.

Новости
"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха

По сообщениям российских СМИ, подлодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" были доставлены в Сирию, но вышли из строя из установленных на них старых советских батарей. А новые импортные батареи Россия не может получить из-за западных санкций.

"Победа Вейшнории!" Россия позорно "утопила" подлодки у берегов Сирии

Скриншот

Отмечается, что субмарины были введены в строй в 2014 – 2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами "Калибр".

Вейшнория – виртуальное государство, согласно легенде военных учений "Запад-2017" является условным противником союза России и Беларуси.

Российская подлодка

Российская подлодка

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли судьбу российских "мегапроектов".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Сирия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
31
153
Смешно
21
Интересно
7
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а дефолт скоро,шо по этому поводу думают Соня и Леонид,.?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хохлов Разум
Хохлов Разум
К@клы реально полагают, что подлодки плавают на батарейках? Да и как можно заменить банки аккумуляторов одного типа на другие? У к@клов же на "запорожце" не получилось. На новых "варшавянках" стоят отечественные аккумы, которые выпускает петербургское ОАО «Электротяга» — производитель аварийно-резервных и циклируемых свинцово-кислотных аккумуляторов для подводных лодок ВМФ РФ емкостью от 3000 до 20 000 Ач.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Игорь Игорь
Игорь Игорь
Подлодки этого типа автономно, не всплывая, на дежурстве могут до месяца под водой сидеть. В Сирии выяснилось, что при нынешнем состоянии аккумуляторов (советского образца), автономность упала до двух суток. Для боевого дежурства, это вообще ни что. На украинских аккумуляторах могла бы до 30 суток, на чешских, или германских до 44суток. Но ни те, ни те не доступны из-за санкций на продукцию военного назначения.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
3
Махалов Сергей Петрович
Махалов Сергей Петрович
Игорь Игорь, ты просто п и з д о б о л, НИКОГДА на наших подлодках не ставились импортные аккамуляторы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel