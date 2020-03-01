Россия потерпела фиаско с "непобедимым" ЗРПК "Панцирь": что в нем не так

Провалы хваленого российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Сирии объяснили "удовлетворением" Российской Федерацией желаний Объединенных Арабских Эмиратов.

В частности, установка является "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам и не отвечает заявленным характеристикам. Об этом сообщает "Лента.ру", подчеркивая, что соответствующую информацию ранее распространили кубанский новостной портал и блогеры Live Journal.

Отмечается, что "Панцирь", который был создан тульским Конструкторским бюро приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "превратился" в ЗРПК малой дальности. Поэтому оружие и показало такую низкую эффективность боевого применения в Сирии – 10-20 процентов вместо 50.

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1"

При этом такое превращение авторы публикации объяснили обещанием производителя удовлетворить желания ОАЭ. Заказывая оружие у России, страна якобы "хотела комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности".

"Что же делать с "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам? Очевидно, что "Панцирь" должен вернуться к истокам – в зону ПВО ближнего действия. Там его недостатки не будут критичными", – подчеркнули в сообщении.

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1" twitter.com/kamerknc

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Турции заявило, что после атаки сирийских войск Башара Асада и российских наемников в Идлибе турецкие военные дали достойный ответ и разгромили ЗРПК "Панцирь-С1". В России о потерях традиционно молчат.

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