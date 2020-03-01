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1 марта • обновлено в 18:26
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Россия потерпела фиаско с "непобедимым" ЗРПК "Панцирь": что в нем не так

13.8т
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Провалы хваленого российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Сирии объяснили "удовлетворением" Российской Федерацией желаний Объединенных Арабских Эмиратов.

В частности, установка является "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам и не отвечает заявленным характеристикам. Об этом сообщает "Лента.ру", подчеркивая, что соответствующую информацию ранее распространили кубанский новостной портал и блогеры Live Journal.

Отмечается, что "Панцирь", который был создан тульским Конструкторским бюро приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "превратился" в ЗРПК малой дальности. Поэтому оружие и показало такую низкую эффективность боевого применения в Сирии – 10-20 процентов вместо 50.

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1"

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1"

При этом такое превращение авторы публикации объяснили обещанием производителя удовлетворить желания ОАЭ. Заказывая оружие у России, страна якобы "хотела комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности".

"Что же делать с "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам? Очевидно, что "Панцирь" должен вернуться к истокам – в зону ПВО ближнего действия. Там его недостатки не будут критичными", – подчеркнули в сообщении.

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1"

В Сирии турецкие военные разгромили ЗРПК "Панцирь-С1"

twitter.com/kamerknc

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Турции заявило, что после атаки сирийских войск Башара Асада и российских наемников в Идлибе турецкие военные дали достойный ответ и разгромили ЗРПК "Панцирь-С1". В России о потерях традиционно молчат.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
Теги
Россия - страна-агрессор военная техника
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
А кто то сомневался в другом результате пyкинских вyндeр вaфель?)) Пyкинские рабы не в счет))
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4
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Перепил Недо
Перепил Недо
А как пели, ах как пели... А теперь арабы виноваты? Рукожопые дети политруков.
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3
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У этой байды понтов больше чем пользы )))) Из дерьма и палок ))))
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