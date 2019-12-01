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1 декабря • обновлено в 08:30
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Россия потерпела фиаско с хвалеными танками Путина в Индии

1.8т
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Власти Индии высказали недовольство после покупки большой партии российских танков Т-90МС. Сделка обошлась правительству в $3,12 млрд.

Об этом сообщает "Свободная Пресса". В рамках договора Министерство обороны Индии получит 464 российских боевых танков.

Танк Т-90МС

Танк Т-90МС

svpressa.ru

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После подписания контракта выяснилось, что российское госпредприятие "Уралвагонзавод" несет материальную ответственность за задержки при производстве танков и перерасход средств. В случае выявления срывов сроков поставок Т-90МС или превышения их стоимости на предприятие будут налагаться штрафы.

Первые 64 машины должны быть готовы не позже 3,5 лет со дня подписания контракта. Ритмичность производства должна быть на уровне 120 машин в год или 10 в месяц.

После подписания контракта члены правящей партии "Бхаратия джаната парти" раскритиковали контракт. Политики заявили, что стране необходимо создавать танки на своей территории, а не отдавать часть сборочных процессов России. Также критике поддалась неоправданная дороговизна проекта, что в итоге "приведет к разбазариванию оборонного бюджета".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России показали кадры испытаний боевых комплексов беспилотного танка-робота "Уран-9".

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Индия
Тег
Новости России
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Заголовок обсоса как всегда "МОЩНЫЙ" Ха-ха-ха)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Заголовок как всегда, фееричный!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Иди от ы! "...члены правящей партии "Бхаратия джаната парти" раскритиковали контракт. Политики заявили, что стране необходимо создавать танки на своей территории,..." В чём тут фиаско, де би лы? Кто-то критикует Контракт!
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