Россия построит военную базу в африканской "ДНР" – NYT

Российская Федерация планирует создать военную базу в Африке на территории непризнанной республики Сомалиленд.

Об этом пишет авторитетное издание New York Times со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

Сообщается, что в России рассматривают порт Бербера на побережье Аденского залива для размещения своей военной базы. При этом Китай и США уже имеют военные базы в Джибути. Эта страна находится на той же береговой линии, что и возможный российский порт.

Планы России по Африке

Также NYT отмечает, что Россия присматривается к строительству военно-морского логистического центра в Эритрее, страны, что находится между Эфиопией и Суданом.

Такими планами Кремля очень встревожены в Вашингтоне, поскольку США пытаются реализовать свои цели в области экономики и безопасности на континенте.

В публикации отмеченное, что Россия, укоренившаяся в Африке во время соперничества между Востоком и Западом во время холодной войны, в значительной степени отступила от континента после распада Советского Союза в 1991 году. Но за последние три года Москва возобновила отношения со странами из советских времен, такими как Мозамбик и Ангола.

Добавим, что Сомалиленд это непризнанное государство, и считается международным сообществом частью Сомали.

Как сообщал OBOZREVATEL, две сотни российских наемников из "ЧВК Вагнера" потерпели поражение в Мозамбике и начали отступать под натиском повстанцев-джихадистов.

Также российский миллиардер Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, потратил 15 млн долларов на политическую кампанию на Мадагаскаре для создания "африканской империи".

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