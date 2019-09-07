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8 сентября • обновлено в 11:16
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Россия показала подготовку к обмену пленными: первые фото и видео

8.2т Читать материал на украинском

Утром в субботу, 7 сентября, в России показали первые кадры из московского СИЗО "Лефортово", откуда выехали автобусы, предположительно, с украинскими пленными, подготовленными к обмену.

В частности, прямую трансляцию с места событий запустил пропагандистский канал "Россия 24". Распространили фото и видео и топовые росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, официального подтверждения начала обмена между Украиной и Россией пока не появилось.

Новости
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Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

ТАСС

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

ТАСС

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово"

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово"

Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово"

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово"

Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку

Обмен пленными: в России показали подготовку

Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку

Обмен пленными: в России показали подготовку

Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку

Обмен пленными: в России показали подготовку

Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы

Скриншот из видео

Вскоре появилась информация, что упомянутые автобусы подъехали к московскому аэропорту "Внуково-2".

Автобусы подъехали к "Внуково-2"

Автобусы подъехали к "Внуково-2"

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Россия Москва
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Махов Макс
Махов Макс
У Агеева, вся морда в слезах и две лампочки в руках! К*ЦАП обычно одну лампочку врот, засовует, второй себя убивает. Бгггггаааа
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Иванов Славик
Иванов Славик
Мне нравится слово “предположительно” ！Следует понимать , что никто нихуя не знает , а только предпологает свои влажные желания ！
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Махов Макс
Махов Макс
Иванов пожуй блинов, слопат! Предположительно. Бгггггаааа
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Антошин Денис
Антошин Денис
Правильно писать "обмен заключёнными", "пленные" - это в случае войны между странами, а войну ни Украина, ни, тем более, Россия, не объявляли.
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Махов Макс
Махов Макс
Антошин пенис, без тебя хазяин, негодует! Бгггггаааа
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Антошин Денис, Как это нет никакой войны? У кокёлов уже пять с половиной лет тараканы под кастрУлями воюют!))))
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