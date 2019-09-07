Россия показала подготовку к обмену пленными: первые фото и видео

Утром в субботу, 7 сентября, в России показали первые кадры из московского СИЗО "Лефортово", откуда выехали автобусы, предположительно, с украинскими пленными, подготовленными к обмену.

В частности, прямую трансляцию с места событий запустил пропагандистский канал "Россия 24". Распространили фото и видео и топовые росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, официального подтверждения начала обмена между Украиной и Россией пока не появилось.

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы ТАСС

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы ТАСС

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово" Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали кадры из "Лефортово" Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку Скриншот из видео

Обмен пленными: в России показали подготовку Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы Скриншот из видео

Обмен пленными: из СИЗО в Москве выехали автобусы Скриншот из видео

Вскоре появилась информация, что упомянутые автобусы подъехали к московскому аэропорту "Внуково-2".

Автобусы подъехали к "Внуково-2" Скриншот из видео

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

Автобусы, предположительно, с украинскими военными, выехавшие из СИЗО "Лефортово", на подъезде к аэропорту Внуково-2



Видео: Ruptly pic.twitter.com/EP6S4VmUPC — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!