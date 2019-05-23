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Россия поглотит Беларусь? Лукашенко предупредили о "ручном режиме"

15.4тЧитать материал на украинском

Союзного государства России и Беларуси не будет, потому что глава Кремля Владимир Путин все равно будет управлять в ручном режиме.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал заместитель председателя движения "За свободу", кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, политический эмигрант Алесь Михалевич.

"Никакие реальные органы союзного государства, реально работающие наднациональные органы созданы не были. То есть Путин не в состоянии создавать какие-то наднациональные органы, он все равно будет работать в ручном режиме влияния. И союзное государство — это всего лишь прикрытие для возможного поглощения Беларуси, для того, чтобы Путин сконцентрировал власть уже в новом государстве в роли его президента", – пояснил он.

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Михалевич отметил, что белорусы будут сопротивляться такому поглощению, однако к полномасштабному конфликту с Россией общество не готово.

"Поэтому, если произойдет инкорпорация — это будет просто конфликт уже не территориальный, как в Украине из-за Донбасса, это будет просто долгосрочное сопротивление всего белорусского общества… Притом что, да, за интеграцию, за какое-то сотрудничество с Россией, безусловно, выступает очень много людей, но инкорпорация, прямое вхождение в Россию — эта идея в Беларуси крайне непопулярна. Впрочем, это не значит, что Кремль на это не пойдет, если это будет выгодно для России", – подчеркнул он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В Белоруссии дураков нет, они в эвропу не стремятся))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Pyankovsky Alexey, похоже и в рассее тоже их нет... значит классик обманывал... но про дороги не соврал...
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леня зе
леня зе
политический эмигрант Алесь Михалевич-дальше можно не читать
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эмигрант??? Забавно...то есть дерьмо
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Борисс Робот
Борисс Робот
Сидоров Андрей, это у тебя гены красного чекиста забурлили..??? не хватает только черного кабинетика с лампой в лицо..???
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