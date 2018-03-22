Россия нажила себе смертельного врага в ЕС: аналитик объяснил причину

Польша может выслать российских дипломатов вслед за Великобританией, хотя у Варшавы и нет прямого интереса в деле из-за отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

"В силу своего географического положения и горького исторического опыта Польша очень остро реагирует на действия России возле своих границ: милитаризация Калининградской области, военные учения на территории Беларуси, конфликт на Донбассе, перспектива второй нитки "Северного потока" и т.д", — сказал в комментарии "Обозревателю" аналитик по вопросам внешней политики центра "Дом демократии" Евгений Ярошенко.

По мнению аналитика, Варшава может поддержать Великобританию как своего основного партнера, сфере политики и безопасности, чтобы Лондон уделял Польше больше внимания.

"Варшава с недоверием относится к ЕС, НАТО и всячески старается показать, что готова поддерживать основные инициативы своих основных партнеров - Великобритании и США", — сказал аналитик.

Как сообщал "Обозреватель", Польша может выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля