Россия направила военные самолеты в Британию: Лондон поднял истребители

В понедельник, 12 августа, истребители Великобритании перехватили военные самолеты России у своих границ.

Об этом сообщила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил страны в Twitter.

"12 августа истребители ВВС Typhoon снова поднялись на перехват российских самолетов. Два Ту-142 Bear были замечены на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании", – сказано в сообщении.

Ту-142 Bear Военное обозрение

Самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями из базы Лоссимут. Воздушное пространство Великобритании они не нарушили.

Примечательно, что это уже второй подобный инцидент за две недели. 31 июля британским истребителям пришлось сопровождать российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 13, 2019

Как сообщал, ранее российский военный пассажирский самолет Ту-134 из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы.

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